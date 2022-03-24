Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Правило двух стен

Дети войны

Помощь доктора

Жилье в Польше

Статус беженца

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

В закладки: работа, гранты и другие возможности для украинских художников и деятелей культуры во время войны

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 марта, 09:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Весь мир старается помочь Украине и в частности украинской культуре. Узнайте, какие возможности для творчества и заработка сейчас есть
Возможности для украинских художников и культурных деятелей во время войны
Возможности для украинских художников и культурных деятелей во время войны / Фото: pixabay.com

По ощущениям – прошел год с начала войны. Многие из наст стали искать бесплатные курсы, с помощью которых можно будет найти работу. Сегодня расскажем вам об актуальных опэн-колах, резиденциях, грантах и возможностях, которые предлагают украинским деятелям культуры по всему миру.

В связи с российским вторжением в Украину и ежедневными угрозами нормальной жизни, которые мы испытываем каждый день, ОО "Музей современного искусства" вместе с партнерами Zaborona, The Naked Room и Арсеналом Художественного Арсенала создает Украинский Художественный Фонд Экстренной помощи.

Реклама

Совместно с Федеральным фондом культуры Германии Goethe-Institut стремится поддержать украинских художников и работников в сфере культуры, которые находятся в Украине или эмигрировали.

Artists at Risk организовали экстренную поддержку для представителей культурного сектора Украины.

Ванкуверский институт искусствпредлагает 25 полных стипендий для обучения украинским беженцам, которые уехали из страны 24 февраля 2022 года.

Реклама

Музейный кризисный центр направлен на финансовую, организационную и социальную помощь небольшим региональным музеям и их командам во время войны.

Open call для иллюстраторов, дизайнеров и художников, которые хотят сохранить память об этой войне, чтобы будущие поколения тоже всегда об этом помнили и не прощали убийств своих земляков.

Срочная инициатива по поддержке украинского художественного и культурного сообщества от Киевской биеннале.

Реклама

Culture of Solidarity Fund – программа финансирования для представителей культурной сферы.

Художественная галерея MENU DAS ARTESпомогает украинским творцам с продажей их работ.

Совместно с Международной резиденцией Morpho художественная студия Extra City в Антверпене приглашают художника и куратора из Украины на профинансированную трехмесячную резиденцию, которая состоится в апреле-июне 2022 года.

Резиденциальная программа "Актушeтий" предлагает финансирование украинским художникам.

Опен-колл Артрезиденции KAIR в Кошице. Дедлайн – 27 марта.

Художественная резиденция в Финляндии. Дедлайн – 31 марта.

Фотоконкурс от австрийского университета Life along the Danube. Дедлайн – 31 марта.

Тбилисская галерея Untitled совместно с артплатформой PROJECT FUNGUS и с некоммерческой организацией RIA KEBURIA Foundation создали новую программу резиденции для квир-художников из Украины. Дедлайн – 11 апреля.

Напомним, как представителям украинской модной индустрии найти работу во время войны.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Мода и война
Показ Jean Gritsfeldt в Берлине
Смотреть!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Мемы дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Бесплатно
Онлайн-консультация врача
Контакты
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Предсказание
Вопрос дня
Когда умрет Путин
Узнать!
Слава Арестовича
Как вам коллаж от Славы Каминской? :)
Больше фото

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять