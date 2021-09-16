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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Як українські дизайнери підкорювали Нью-Йорк: щоденники Тижня моди

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
16 вересня, 19:30
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З 10 по 16 вересня в рамках Тижня моди в Нью-Йорку чотири українські бренди взяли участь в ексклюзивному шоурумі. Розповідаємо подробиці
Аліна Качоровська, Олена Рева, Тетяна Абрамова
Аліна Качоровська, Олена Рева, Тетяна Абрамова / Фото: пресслужба

В рамках Тижня моди в Нью-Йорку відбувся ексклюзивний шоурум, в якому були представлені чотири українські бренди. Ініціатива реалізована за підтримки "Українського модного альянсу".

Головна задача проекту – популяризація української модної індустрії на глобальному ринку. Таким чином організатори направили всі сили на збільшення експортних продажів для вітчизняних дизайнерів.

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/ Фото: пресслужба

Організатори

Альянс створено завдяки українському модному бренду 91Lab (компанія RITO) разом з партнерами:

  • Джен Сідарі, глобальною стратегинею індустрії моди та членкинею UYAVA Fashion Collaboration Platform (ГО "Платформа для колаборації індустрії моди").
  • Наталія Микольська, співзасновниця UYAVA Fashion Collaboration Platform.
  • програмою USAID "Конкурентоспроможна економіка України" (USAID КЕУ).

Тетяна Абрамова, власниця 91LAB
Тетяна Абрамова, власниця 91LAB / Фото: пресслужба

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Також проєкт підтримав Офіс з розвитку креативних індустрій при Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Шоурум

В рамках шоурумі були представлені чотири українських бренди: 91Lab, Elena Reva, Foberini і Kachorovska. Дизайнери змогли привезти свої колекції до Нью-Йорку, щоб представити їх міжнародній пресі і байерам.

Шоурум українських брендів на Тижні моди в Нью-Йорку
Шоурум українських брендів на Тижні моди в Нью-Йорку / Фото: пресслужба

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/ Фото: пресслужба

Результати не змусили себе чекати. Джен Сідарі розповіла, що за час роботи шоурум відвідали величезна кількість байєрів. Професіонали індустрії були вражені кольоровою гамою колекцій, новим дизайном і українським стилем.

Джен Сідарі з гостею шоуруму
Джен Сідарі з гостею шоуруму / Фото: пресслужба

Джен підкреслила Cегодня Life:

Тож демонструючи українські модні бренди в Нью-Йорку, ми отримали хороший фідбек від ринку. Шоурум відвідали президенти, директори та керівники великих модних брендів, які знайомилися із колекціями. Вони були дуже і дуже вражені українською модою.

/ Фото: пресслужба

Перспективи

Для українських брендів ініціатива стала одним із значущих кроків в підкоренні глобального ринку. Особливо це важливо в період пандемії, який негативно позначився на продажах.

Корнер Elena Reva
Корнер Elena Reva / Фото: пресслужба

Дизайнер Олена Рева розповіла, що через локдаун і неможливість представити свої колекції офлайн, їй, як і багатьом, довелося перенести всі активності в онлайн.

Лукбук Elena Reva
Лукбук Elena Reva / Фото: пресслужба

Зараз же робота шоуруму у Нью-Йорку як раз дала можливість великим компаніям познайомитися вживу з творіннями українських дизайнерів.

До пандемії, кожен сезон ми брали участь в шоурумі в Парижі. Раніше, всі баєри світу прилітали на Тиждень моди, щоб відкрити нові імена. Щоразу це новий досвід, нові контакти і нові можливості "- прокоментувала Олена для Cегодня Life.

Раніше ми розповідали, як BEVZA показали колекцію з переробленого пластику у Нью Йорку

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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