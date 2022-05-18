Как розовая панама стала символом победы Украины на Евровидении

Рассказываем, как обычная вещь привлекла к себе внимание миллионов и стала настоящим хитом лета 2022. Мы нашли украинский бренд, который создал самую знаковую вещь для лидера группы Kalush Orchestra

Та самая розовая панама лидера группы Kalush Orchestra, которая стала стала символом победы / Фото: Коллаж: Сегодня

Победа Kalush Orchestra на Евровидении наделала шум не только в медийном поле, но и в модной сфере. Яркие образы музыкантов с этническими мотивами и розовой панамкой Олега Псюка запомнились всем зрителям и участникам шоу.

Розовая панама стала символом победы Украины на Евровидении-2022 — ее добавили себе на аватарки в соцсетях "Киевстар", "Укрзалізниця", Rozetka, "Книжный магазин Е", "Сушия" и многие другие бизнесы в знак поддержки артистов. Укрпочта обещает выпустить марку, посвященную победе группы. Панама Олега Псюка даже имеет свой шутливый аккаунт в твиттере.

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Модная розовая панама – хит сезона весна-лето 2022 / Фото: пресс-служба

Модницы ищут похожий головной убор в коллекциях брендов. Мы же нашли, кто создал ту самую оригинальную панаму для Kalush Orchestra, которая прошла путь от Нацотбора до клипа на Stefania и победы на Евровидении.

Кто создал панаму для Олега Псюка

Оригинальную шерстяную панаму для выступления на Евровидении создал бренд Shkoura. Это молодой украинский бренд, создающий самобытную одежду с этническими мотивами. У изделий этого бренда нет аналогов, каждая уникальна. Изделия Shkoura производятся высоко в горах на ткацких станках образца 18 века. Овечью шерсть вручную стригут, прядут, а затем ткут из нее полотно, которое впоследствии граблируют, вываливают в горной реке и сушат на открытом воздухе. В результате таких естественных процессов вещи всегда отличается по форме, размеру и весу.

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Панама Олега Псюка, которую создали Shkoura / Фото: пресс-служба

Сам процесс производства экологичный. Никакого электричества или углеродного следа, только натуральная шерсть, творчество, традиции и ручной труд.

Идея бренда появилась 10 лет тому назад в Карпатах. Это был невероятный период моей жизни, тогда я познакомилась с удивительной культурой ткачества и вдохновилась ее красотой. У меня появилось желание создать в этой технике что-то особенное, – рассказала дизайнер бренда Олеся Заика.

Панамы украинского бренда Shkoura / Фото: пресс-служба

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Конечно же, стильный символ этой победы — самая желанная вещь в гардеробе всей Европы. Kalush запустили свой мерч – розовые панамки из хлопка на жаркий сезон. Панама от Shkoura – более теплый вариант, который станет яркой изюминкой в ​​осенних и зимних образах. Заказать аутентичный аксессуар можно на сайте бренда, который доставляет свои изделия по всему миру. Его стоимость – 2900 грн.