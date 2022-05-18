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Як рожева панама стала символом перемоги України на Євробаченні

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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18 травня, 19:00
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Розповідаємо, як звичайна річ привернула до себе увагу мільйонів та стала справжнім хітом літа 2022. Ми знайшли український бренд, який створив найзнаковішу річ для лідера гурту Kalush Orchestra
Та сама рожева панама лідера гурту Kalush Orchestra, яка стала символом перемоги
Та сама рожева панама лідера гурту Kalush Orchestra, яка стала символом перемоги / Фото: Колаж: Сьогодні

Перемога Kalush Orchestra на Євробаченні наробила галасу не лише у медійному полі, а й у модній сфері. Яскраві образи музикантів із етнічними мотивами та рожевою панамкою Олега Псюка запам'яталися всім глядачам та учасникам шоу.

Рожева панама стала символом перемоги України на Євробаченні-2022 — її додали собі на аватарки у соцмережах "Київстар", "Укрзалізниця", Rozetka, "Книгарня Є", "Сушія" та багато інших бізнесів на знак підтримки артистів. Укрпошта обіцяє випустити марку, присвячену перемозі гурту. Панама Олега Псюка навіть має свій жартівливий акаунт у твіттері.

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Модна рожева панама – хіт сезону весна-літо 2022
Модна рожева панама – хіт сезону весна-літо 2022 / Фото: прес-служба

Модниці шукають схожий головний убір у колекціях брендів. Ми ж знайшли, хто створив ту саму оригінальну панаму для Kalush Orchestra, яка пройшла шлях від Нацвідбору до кліпу на пісню Stefania та перемоги на Євробаченні.

Хто створив панаму для Олега Псюка

Оригінальну вовняну панаму для виступу на Євробаченні-2022 створив бренд Shkoura. Це молодий український бренд, який створює самобутній одяг із етнічними мотивами. У виробів цього бренду немає аналогів, кожна унікальна. Вироби Shkoura виготовляються високо у горах на ткацьких верстатах зразка 18 століття. Овечу шерсть вручну стрижуть, прядуть, а потім тчуть із неї полотно, яке згодом граблюють, вивалюють у гірській річці та сушать на відкритому повітрі. В результаті таких природних процесів речі завжди відрізняється за формою, розміром та вагою.

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Панама Олега Псюка, яку створили Shkoura
Панама Олега Псюка, яку створили Shkoura / Фото: прес-служба

Сам процес виробництва екологічний. Ніякої електрики чи вуглецевого сліду, тільки натуральна шерсть, творчість, традиції та ручна праця.

Ідея бренду з'явилася 10 років тому у Карпатах. Це був неймовірний період мого життя, тоді я познайомилася з дивовижною культурою ткацтва та надихнулася її красою. У мене виникло бажання створити в цій техніці щось особливе, – розповіла дизайнерка бренду Олеся Заїка.

Панами українського бренду Shkoura
Панами українського бренду Shkoura / Фото: пресслужба

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Звичайно, стильний символ цієї перемоги — найбажаніша річ у гардеробі усієї Європи. Kalush запустили свій мерч – рожеві панамки з бавовни на спекотний сезон. Панама від Shkoura – тепліший варіант, який стане яскравою родзинкою в осінніх та зимових образах. Замовити автентичний аксесуар можна на сайті бренду, який доставляє свої вироби по всьому світу. Його вартість – 2900 грн.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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