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Где купить панаму как у лидера группы Kalush Orchestra – фото, цена

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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15 мая, 17:21
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После фееричной победы украинской группы на главном песенном конкурсе Евровидение – 2022, купить что-нибудь на память хочется почти каждому. Рассказываем, где найти знаковую розовую панаму
Розовая панама - неизменный элемент образа лидера группы Kalush Orchestra
Розовая панама - неизменный элемент образа лидера группы Kalush Orchestra / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская группа Kalush Orchestra стала победителем главного песенного конкурса Евровидения-2022. На сцене в Турине артисты выступали в костюмах, стилизованных под традиционную национальную одежду. Неизменным элементом образа фронтмена группы Олега Пюка является розовая панама.

Kalush Orchestra на Евровидении – 2022
Kalush Orchestra на Евровидении – 2022 / Фото: Getty Images

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Музыканты в своем официальном Instagram-аккаунте рассказали, где можно купить аналогичный головной убор, как у лидера группы.

Панама Kalush – официальный мерч победителей Евровидения – 2022
Панама Kalush – официальный мерч победителей Евровидения – 2022 / Фото: Инстаграм

Артисты выпустили лимитированную коллекцию панам. В мерч вошли два вида с вышитыми названиями Kalush и Kalush Orchestra. Стоимость одного изделия составляет 500 грн. Заказать их можно в аккаунте @panama.kalush.

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Панама Kalush Orchestra – официальный мерч победителей Евровидения – 2022
Панама Kalush Orchestra – официальный мерч победителей Евровидения – 2022 / Фото: Инстаграм

Не маринуй – замовляй тіпок, – написали в Instagram участники группы Kalush Orchestra.

Олег Псюк в панаме Kalush
Олег Псюк в панаме Kalush / Фото: Инстаграм

Вам будет интересно узнать о скрытом месседже нарядов 47-летней ведущей Евровидения-2022.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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