Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как организовать пространство в ванной комнате, чтобы все помещалось

Сегодня, 14:13

Если хотите упорядочить пространство в ванной – обратите внимание на специальные органайзеры

Как организовать пространство в ванной комнате
Как организовать пространство в ванной комнате
Фото: Pexels

Маленькая ванная комната теперь не помеха для хранения всех средств личной гигиены. В этом помогут мини-комод, конструкция под раковину и органайзер для порошка. Какие девайсы помогут увеличить пространство в ванной комнате и сделать ее комфортной, знает организатор пространства Дана Кондревич, которая рассказала о всех лайфхаках в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Поделите ванную комнату на зоны

Шампуни, кремы, дезодоранты, гели для душа, полотенца, стиральный порошок – все это хозяйки хранят в ванной комнате. Но именно здесь спрятать такое количество вещей сложнее всего. Первое, что следует сделать, чтобы упорядочить хаос – поделить ванную комнату на зоны.

"Зона душа и ванны, зона для подготовки стирки и зона для уборки дома, также в этой зоне мы можем хранить косметические средства, запасы", – комментирует организатор пространства Дана Кондревич.

Проведите ревизию всех вещей из ванной

Шаг второй – собрать все вещи из ванной и провести ревизию. Нужно избавиться от тех средств, которыми вы давно не пользовались, которые вам не подошли или у них истек срок годности. Далее все средства разделить на категории и разложить в отдельные органайзеры. Все дубликаты можно выложить отдельно на полочку или в органайзер для запасов.

Освободите все поверхности в ванной

Не забывайте самое главное правило – все поверхности должны быть максимально свободными.

"Те средства, которыми вы в течение дня пользуетесь очень часто, перелить в дозаторы – они есть для жидкого мыла, для лица, для тела. Перелить и оставить несколько у раковины. Их должно быть немного – желательно две штуки на одного человека. Все остальное следует разложить в органайзеры и спрятать в ящички", – советует эксперт.

Чистый четверг: что нужно делать
Чистый четверг: что нужно делать
Фото: Pexels

Храните мелкие вещи в ванной с помощью органайзеров

Если у вас нет комода или в нем мало дополнительных полочек, на помощь придет органайзер в виде мини-комода. В нем можно хранить мелкие вещи: ватные палочки, украшения и средства личной гигиены.

"Он используется в зоне под раковиной, если у вас там находится 1 полка и она очень высокая или узкая, и вы хотите заполнить все пространство. Они бывают разных размеров по ширине и высоте, поэтому вы можете подобрать тот, который подойдет именно вам", – рассказывает организатор пространства.

Все видели в кино или в журналах, как у девушек весь ободок ванны заставлен различными бутылочками – так делать не надо. Уходовую косметику лучше хранить в угловом органайзере. Туда следует сложить только те средства, которыми вы пользуетесь чаще всего, и закрепить органайзер к стене.

Читайте также:
Ванна или душ лучше для здоровья тела: ответ ученых

Для полотенец также есть специальный органайзер. Для удобства нужно сложить полотенце в прямоугольник, далее – еще вдвое и переложить в органайзер. Хранить полотенца на крючках или сушилках можно только те, которыми недавно пользовались.

Также есть специальный органайзер под средства для стирки – такое ведерко, куда можно засыпать порошок или капсулы. Благодаря этому вы всегда будете знать, сколько порошка у вас осталось, и избавитесь от лишней грязи, которая остается от порошка в упаковке. А еще этот органайзер легко поместится в углу.

Итак, если хотите упорядочить пространство в ванной комнате, обратите внимание на специальные органайзеры.

Ранее мы выяснили, почему парфюм нельзя хранить в ванной и холодильнике.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Теннисистка-красавица Свитолина изменила свои мысли в ванной и начала новую жизнь Мужчина нашел в ванной комнате змеиное гнездо: фото
ванная пространство
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Хто старіє раніше за інших, з’ясували вчені
Хто старіє раніше за інших, з’ясували вчені

Популярные статьи

Сегодня, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 24 мая для всех знаков зодиака: Овны, не насилуйте себя – отдохните!

Вчера, 16:57Звездно

Это успех: выступление Go_A на Евровидении-2021 попало на первое место в трендах YouTube

Вчера, 14:40Звездно

Ани Лорак не пришла на музыкальную премию в Москве. В Сети считают, что виноват Меладзе

Вчера, 12:53Звездно

Настя Каменских и Потап отмечают годовщину свадьбы! История романа, который они скрывали годами

Вчера, 11:22Звездно

Победителя Евровидения-2021 обвинили в употреблении наркотиков во время шоу. Он не стал молчать

Вчера, 09:51Звездно

Почему все сходят с ума по солисту группы Måneskin, которая стала победителем Евровидения-2021

Вчера, 02:24Звездно

Go_A — пятые! Видео выступления Украины в финале Евровидения-2021

Вчера, 02:07Звездно

Как голосовали в финале Евровидения-2021: турнирная таблица

22 маяЗвездно

Вот это нашумели: песня Go_A попала на пятое место мирового рейтинга Spotify

22 маяФаново

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

22 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 22 мая для всех знаков зодиака: Рыбы, вас ждет романтическое знакомство!

22 маяЗвездно

Юля Зайка о финале Холостяка: Сердце лопнуло, как шар, в который воткнули кинжал

22 маяЗвездно

Холостяк-11: что известно о победительнице проекта – Анне Богдан

22 маяЗвездно

Анна Богдан стала победительницей проекта Холостяк-11

21 маяВкусно

Ваша специя по гороскопу – узнайте, чем именно вам нужно приправлять еду

21 маяАктуально

Михаил Поплавский и Олег Винник наградили звезд премией "Украинская песня года"

Новости партнеров

Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Тренды маникюра: 7 модных оттенков лака для ногтей на весну 2021
Тренды маникюра: 7 модных оттенков лака для ногтей на весну 2021
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Царские хоромы Лободы под Киевом показали журналисты: фото
Царские хоромы Лободы под Киевом показали журналисты: фото
Кензов в третий раз вступит в брак
Кензов в третий раз вступит в брак
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять