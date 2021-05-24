Як організувати простір у ванній кімнаті, щоб все вмістилося

Якщо хочете впорядкувати простір у ванній – зверніть увагу на спеціальні органайзери

Як організувати простір у ванній кімнаті Фото: Pexels

Маленька ванна кімната тепер не перешкода для зберігання всіх засобів особистої гігієни. У цьому допоможуть міні-комод, конструкція під раковину і органайзер для порошку. Які девайси допоможуть збільшити простір у ванній кімнаті і зробити її комфортною, знає організатор простору Дана Кондревич, яка розповіла про всіх лайфхаки в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Поділіть ванну кімнату на зони

Шампуні, креми, дезодоранти, гелі для душу, рушники, пральний порошок – все це господині зберігають у ванній кімнаті. Але саме тут заховати таку кількість речей найскладніше. Перше, що слід зробити, щоб упорядкувати хаос – поділити ванну кімнату на зони.

"Зона душа і ванни, зона для підготовки прання і зона для прибирання будинку, також в цій зоні ми можемо зберігати косметичні засоби, запаси", – коментує організатор простору Дана Кондревич.

Проведіть ревізію всіх речей з ванної

Крок другий – зібрати всі речі з ванної і провести ревізію. Потрібно позбутися від тих засобів, якими ви давно не користувалися, які вам не підійшли або у них закінчився строк придатності. Далі всі засоби розділити на категорії і розкласти в окремі органайзери. Всі дублікати можна викласти окремо на поличку або в органайзер для запасів.

Звільніть всі поверхні у ванній

Не забувайте найголовніше правило – всі поверхні повинні бути максимально вільними.

"Ті засоби, якими ви протягом дня користуєтеся дуже часто, перелийте в дозатори – вони є для рідкого мила, для обличчя, для тіла. Перелити і залишити декілька у раковини. Їх повинно бути небагато – бажано дві штуки на одну людину. Все інше слід розкласти в органайзери і заховати в шухлядки", – радить експерт.

Чистий четвер: що потрібно робити Фото: Pexels

Зберігайте дрібні речі у ванній за допомогою органайзерів

Якщо у вас немає комода або в ньому мало додаткових поличок, на допомогу прийде органайзер у вигляді міні-комода. У ньому можна зберігати дрібні речі: ватні палички, прикраси та засоби особистої гігієни.

"Він використовується в зоні під раковиною, якщо у вас там знаходиться 1 полка і вона дуже висока або вузька, і ви хочете заповнити весь простір. Вони бувають різних розмірів по ширині і висоті, тому ви можете підібрати той, який підійде саме вам", – розповідає організатор простору.

Всі бачили в кіно або в журналах, як у дівчат вся поличка ванни заставлена різними пляшками – так робити не треба. Доглядову косметику краще зберігати в кутовому органайзері. Туди слід скласти тільки ті засоби, якими ви користуєтеся найчастіше, і закріпити органайзер до стіни.

Для рушників також є спеціальний органайзер. Для зручності потрібно скласти рушник в прямокутник, далі – ще вдвічі і перекласти в органайзер. Зберігати рушники на гачках або сушарках можна тільки ті, якими недавно користувалися.

Також є спеціальний органайзер під засоби для прання – таке відерце, куди можна засипати порошок або капсули. Завдяки цьому ви завжди будете знати, скільки порошку у вас залишилося, і позбудетеся зайвого бруду, який залишається від порошку в упаковці. А ще цей органайзер легко поміститься в кутку.

Отже, якщо хочете впорядкувати простір у ванній кімнаті, зверніть увагу на спеціальні органайзери.

Раніше ми з'ясували, чому парфум не можна зберігати у ванній і холодильнику.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися