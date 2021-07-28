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Як оновити гардероб та не залишитися без грошей – поради стиліста

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
28 липня, 14:14
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Якщо вам здалося, що залежні від речей тільки жінки, то ви помиляєтеся. Просто у чоловіків інші звички, – пояснює психолог
Як оновити гардероб та не залишитися без грошей
Як оновити гардероб та не залишитися без грошей / Фото: Unsplash

Важливо подбати про свій базовий гардероб, впевнений стиліст Максим Нетребко, адже це основа, а далі вже можна додавати цікаві деталі. Чому ми часто купуємо те, чого не носимо, і як все ж грамотно оновлювати гардероб – далі в матеріалі.

Ми також з'ясували, як організувати правильний шопінг: лайфхак від стиліста.

Скільки українці витрачають на обновки

Держстат порахував, що в минулому році українці набили свої шафи обновами в середньому на 5500 тисяч гривень кожен. Найбільше закупилися жителі великих міст, менше – глибинки.

Але не всім витрати на одяг і взуття були за коштами, – це видно по статистиці.

Чому люди готові багато платити за одяг

За словами психолога Валентина Кіма, недоліки власного статусу люди намагаються компенсувати за рахунок одягу. І це дуже погано, тому що ми не змінюємося всередині, ми не змінюємо себе, свою поведінку, свої звички.

Як організувати шопінг
Як організувати шопінг / Фото: Unsplash

Чому споживчий кошик українців шокує стилістів

Споживчий кошик, який в цьому році затвердили в уряді, такий малий, що шокує стилістів:

  1. Для чоловіків треба купити з одягу – штани, костюм, джемпер, краватку, 6 трусів, шкарпетки і 2 майки з плавками.
  2. Для жінок треба купити – стільки ж нижньої білизни і ще купальник, капронові колготки в рік, брюки – раз в 4 роки, зимові чоботи – одна пара на 3 роки і туфлі – на 2 роки.

Персональний стиліст Максим Нетребко, каже, що це дуже мало і називає правила базового гардероба :

  • джинси,
  • сорочка,
  • топ або футболка,
  • тренч або джинсівку,
  • і взуття на вибір: що в житті більше необхідно кросівки або туфлі.

Стиліст передбачає, що в 5 тисяч гривень можна вкластися.

Як позбутись молі
Як позбутись молі / Фото: Pexels

Тим часом Олена Зеленська повторила свій образ з Книжкового Арсеналу. Так само роблять Джилл Байден і Кейт Міддлтон.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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