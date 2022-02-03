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Как это было: Ukrainian Fashion Week представили программу юбилейного года

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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3 февраля, 10:00
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Праздник моды в Украине начнется в Киеве с 3 по 6 февраля. Свои коллекции представят лучшие дизайнеры страны, а показы можно будет увидеть онлайн
Ukrainian Fashion Week представили программу юбилейного 2022 года
Ukrainian Fashion Week представили программу юбилейного 2022 года / Фото: пресс-служба

Ukrainian Fashion Week представили программу мероприятий на год в честь своего 25-летнего юбилея.

Основанная в 1997 году, Ukrainian Fashion Week объединила украинских дизайнеров в индустрию и стала первой Неделей моды не только в постсоветском пространстве, но и всей Центральной Европы. В 2022 году организаторы празднуют 25-летие Ukrainian Fashion Week и современной украинской моды.

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25 лет мы упорно трудились, чтобы стать объединяющей силой индустрии и ее самым влиятельным игроком. В 1997 году дизайнеры получили от Украинской Недели Моды призыв объединиться в индустрию, а сегодня мы готовы говорить о ее будущем, о ее развитии в важнейших направлениях – sustainability, диджитализация, инклюзивность и разнообразие, – Ирина Данилевская, соучредитель и CEO Ukrainian Fashion.

Ирина Данилевская
Ирина Данилевская / Фото: пресс-служба

Календарь юбилейного года насыщен яркими событиями: февральская и сентябрьская Недели моды, BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, проект FRAMELESS – коллаборации fashion-дизайнеров с цифровыми художниками и представителями криптоискусства, проект Ukraine is the Centre of my Universe в программе London Fashion Week, проекты на ресурсах влиятельных национальных и международных медиа.

Более того, команда Ukrainian Fashion Week планирует масштабную мультимедийную выставку, посвященную 25-летию современной украинской моды. Проект будет совмещать наиболее инновационные форматы: интерактивные, диджитальные и иммерсивные. Проект продемонстрирует достижения украинской fashion-индустрии с 1997 года по сегодняшний день.

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/ Фото: пресс-служба

А благодаря проекту FashionMETROpolis Киевский метрополитен станет местом, где каждый сможет получить новый эстетический опыт и вдохновиться творчеством украинских дизайнеров. Эта коллаборация откроет новую страницу в истории украинской моды и подтвердит ее инклюзивность и стремление к открытости.

Также по случаю 25-летия Ukrainian Fashion Week представляет новую визуальную айдентику, разработанную лондонским креативным агентством Foxall Studio (в портфолио Foxall Studio работы для Vogue, Selfridges, YouTube, Nowness, SHOWstudio).

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Новое брендирование Ukrainian Fashion Week свидетельствует об изменениях, происходящих внутри компании на ее пути к технологичности и более сильной ориентации на аудиторию и коммьюнити.

Мода – это об увлекательных эмоциях, и нет ничего более эмоционального, чем празднование 25-летия… Именно поэтому айдентика, которую мы разработали, коммуницирует самые яркие моменты, которые каждый почти подсознательно ассоциирует с модой, от вспышек камер и вечеринок до громкой музыки и танцев, – Эндрю Фоксалл, креативный директор Foxall Studio.

Ukrainian Fashion Week | Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресс-служба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресс-служба
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Напомним, что юбилейный год откроет новый сезон Ukrainian Fashion Week FW22-23, который состоится в Киеве с 3 по 6 февраля.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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