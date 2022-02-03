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Як це було: Ukrainian Fashion Week представили програму ювілейного року

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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3 лютого, 10:00
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Свято моди в Україні розпочнеться у Києві з 3 по 6 лютого. Свої колекції представлять найкращі дизайнери країни, а покази можна буде побачити онлайн
Ukrainian Fashion Week представили програму ювілейного 2022 року
Ukrainian Fashion Week представили програму ювілейного 2022 року / Фото: пресслужба

Ukrainian Fashion Week презентували програму заходів на 2022 рік на честь свого 25-річного ювілею.

Заснована у 1997 році, Ukrainian Fashion Week об'єднала українських дизайнерів в індустрію та стала першим Тижнем моди не лише у пострадянському просторі, а й усієї Центральної Європи. 2022 року організатори святкують 25-річчя Ukrainian Fashion Week та сучасної української моди.

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25 років ми вперто працювали, щоб стати об'єднуючою силою індустрії та її найвпливовішим гравцем. У 1997 році дизайнери отримали від Українського Тижня Моди заклик об'єднатися в індустрію, а сьогодні ми готові говорити про її майбутнє, про її розвиток у найважливіших напрямках – sustainability, диджиталізація, інклюзивність та різноманітність, – Ірина Данилевська, співзасновник та CEO Ukrainian Fashion.

Ірина Данилевська
Ірина Данилевська / Фото: пресслужба

Календар ювілейного року насичений яскравими подіями: лютневий та вересневий Тижні моди, BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, проєкт FRAMELESS – колаборації fashion-дизайнерів із цифровими художниками та представниками криптомистецтв, проєкт Ukraine is the Centre of my Universe у програмі London Fashion Week, проєкти на ресурсах впливових національних та міжнародних медіа.

Більше того, команда Ukrainian Fashion Week планує масштабну мультимедійну виставку, присвячену 25-річчю сучасної української моди. Проєкт поєднуватиме найбільш інноваційні формати: інтерактивні, діджітальні та іммерсивність. Проєкт продемонструє досягнення української fashion-індустрії з 1997 року до сьогодні.

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/ Фото: пресслужба

А завдяки проєкту FashionMETROpolis Київський метрополітен стане місцем, де кожен зможе здобути новий естетичний досвід та надихнутися творчістю українських дизайнерів. Ця колаборація відкриє нову сторінку в історії української моди та підтвердить її інклюзивність та прагнення до відкритості.

Також з нагоди 25-річчя Ukrainian Fashion Week представляє нову візуальну айдентику, розроблену лондонською креативною агенцією Foxall Studio (в портфоліо Foxall Studio роботи для Vogue, Selfridges, YouTube, Nowness, SHOWstudio).

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Новий брендинг Ukrainian Fashion Week свідчить про зміни, що відбуваються всередині компанії на її шляху до технологічності та сильнішої орієнтації на аудиторію та ком'юніті.

Мода – це про захоплюючі емоції, і немає нічого емоційнішого, ніж святкування 25-річчя… Саме тому айдентика, яку ми розробили, комунікує найяскравіші моменти, які кожен майже підсвідомо асоціює з модою, від спалахів камер та вечірок до гучної музики та танців, – Ендрю Фоксалл, креативний директор Foxall Studio.

Ukrainian Fashion Week | Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week | Фото: пресслужба
Ukrainian Fashion Week / Фото: пресслужба
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Нагадаємо, що ювілейний рік відкриє новий сезон Ukrainian Fashion Week FW22-23, що відбудеться у Києві з 3 по 6 лютого.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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