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Смотрите: Симон Порт Жакмюс вместе со своей бабушкой снялся для обложки глянца (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
24 декабря, 14:52
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Симон Порт Жакмюс уже не впервые приобщает женщину к творчеству
Симон Порт Жакмюс и его бабушка снялись для обложки французского Elle
Симон Порт Жакмюс и его бабушка снялись для обложки французского Elle / Фото: Коллаж: Сегодня

Дизайнер Симон Порт Жакмюс снялся для французского Elle со своей бабушкой – и она прекрасна! Как и 93-летняя пенсионерка, ставшая звездой Instagram, благодаря своей внучке.

На креативных снимках дизайнер с бабушкой позируют в нескучных позах, напоминая, что главное в жизни – семья. Автором новой фотосессии для журнала, который выйдет в продажу 25 декабря, стал фотограф Дэвид Лурачи.

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Симон Порт Жакмюс и его бабушка снялись для обложки французского Elle
Симон Порт Жакмюс и его бабушка снялись для обложки французского Elle / Фото: Jacquemus

Симон Порт Жакмюс и его бабушка снялись для обложки французского Elle
Симон Порт Жакмюс и его бабушка снялись для обложки французского Elle / Фото: Jacquemus

Бабушку дизайнера уже не единожды замечали в лукбуках Jacquemus и на домашних фото в одежде бренда. А в 2020 году Жакмюс сделал ход конем – она стала частью рекламной кампании, съемки которой проходили в Провансе.

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Симон Порт Жакмюс и его бабушка снялись для обложки французского Elle
Симон Порт Жакмюс и его бабушка снялись для обложки французского Elle / Фото: Jacquemus

Симон Порт Жакмюс и его бабушка снялись для обложки французского Elle
Симон Порт Жакмюс и его бабушка снялись для обложки французского Elle / Фото: Jacquemus

Ранее издание намекало, кто может стать звездой нового номера. Сначала редакторы опубликовали фото собаки дизайнера породы такса по кличке Туту. А в публикации пряталось 2 подсказки: первая — "эта маленькая собачка принадлежит ему", вторая находится на 217-й странице журнала Elle, который сейчас представлен в киосках.

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Также смотрите и вдохновляйтесь лучшими образами 100-летней фэшн-иконы Айрис Апфель.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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