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Мисс Вселенная-2020: участница из Мьянмы потеряла нацкостюм, но эмигранты прислали ей одежду (фото)

Сегодня, 12:41

Конкурсантка из Мьянмы Тузар Винт получила спецприз за лучший национальный костюм. Девушка воспользовалась возможностью призвать мир выступить против военных в ее стране

Тузар Винт Луин на "Мисс Вселенная-2020"
Тузар Винт Луин на "Мисс Вселенная-2020"
Фото: Скриншот из Daily Mail, instagram.com/thuzar_wintlwin

Прошлой ночью в Майами прошел 69-й конкурс красоты "Мисс Вселенная-2020", в котором победила Андреа Меза из Мексики. В одном из самых ярких этапов соревнования – показе национальных костюмов – победила Тузар Винт из Мьянмы. Девушка получила специальный приз за свой блестящий наряд, но не обошлось и без политики.

Как сообщает Reuters, Тузар Винт воспользовалась неприятным инцидентом, который произошел с ее костюмом для конкурса, чтобы привлечь внимание общественности к событиям в ее стране. Дело в том, что авиакомпания потеряла чемодан с нарядами Тузар. Чтобы девушка смогла выступить на конкурсе, эмигранты из Мьянмы, которые живут в США, прислали ей национальную одежду, в которой она и вышла на сцену представить страну.

Тузар Винт Луин на "Мисс Вселенная-2020"
Тузар Винт Луин на "Мисс Вселенная-2020"
Фото: instagram.com/thuzar_wintlwin

Тузар Винт призвала молиться за ее страну, в которой с февраля продолжаются столкновения. После того как военная хунта захватила власть в Мьянме, были убиты сотни людей.

Ранее мы показали все выходы украинки Елизаветы Ястремской на "Мисс Вселенная-2020".

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Источник: instagram.com/thuzar_wintlwin
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