Главные косметические новинки по уходу за волосами в осенний период

Сейчас идеальное время, чтобы сменить уход за волосами благодаря всем новинкам культовых косметических брендов. Читайте о самых интересных из них в материале

/ Фото: unsplash.com

Один из поводов радоваться осеннему сезону – новые косметические средства, которые бренды уже представляют на бьюти-рынке. Мы пристально следим за трендами в макияже, но решили не проходить мимо и уходовых средств.

Сентябрь – тот месяц, который может считаться Эверестом по представлению новинок красоты. Инновационные формулы, удобные флаконы, приятные консистенции и ненавязчивые ароматы. Все это вы можете найти в новинках бьюти-средств по уходу за волосами.

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В первую очередь стоит позаботиться именно о волосах, так как они пострадают от смены погоды больше всего. Сильный ветер, холод, эффект сушки от первых включенных обогревателей, плюс ко всему всевозможные гаджеты в виде фенов, утюжков и плоек.

Как минимизировать негативное влияние межсезонья на наши волосы и привести их в полный порядок? Берите на заметку новинки косметических брендов, которые мы собрали в сентябре – 6 самых необходимых и важных бьюти-средств для ухода за волосами на вашей полке в ванной.

Шампунь для волос "Драгоценные масла", 64,99 грн / Фото: avon

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Укрепляющий бальзам L'Oreal Paris Elseve Сила аргинина Х3, для слабых, склонных к выпадению волос, 67,90 грн / Фото: eva.ua

Маска для волос RENE FURTERER Tonucia, 869 грн / Фото: brocard.ua

Универсальный уход с маслом авокадо для ломких поврежденных волос Yves Rocher, 379 грн / Фото: Yves Rocher

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Защитное масло для волос Eleo Oriflame, 275 грн / Фото: Oriflame

Флюид для волос ALFAPARF Semi Di Lino Reconstruction, 411 грн / Фото: brocard.ua

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