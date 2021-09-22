Головні косметичні новинки по догляду за волоссям в осінній період

Зараз ідеальний час, щоб змінити догляд за волоссям завдяки всім новинкам культових косметичних брендів. Читайте про найцікавіші з них в матеріалі

/ Фото: unsplash.com

Один із приводів радіти осіннього сезону – нові косметичні засоби, які бренди вже представляють на б'юті-ринку. Ми пильно стежимо за трендами в макіяжі, але вирішили не проходити повз і засоби для догляду.

Вересень – той місяць, який може вважатися Еверестом за поданням новинок краси. Інноваційні формули, зручні флакони, приємні консистенції і ненав'язливі аромати. Все це ви можете знайти в новинки б'юті-засобів по догляду за волоссям.

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В першу чергу варто подбати саме про волосся, так як воно страждає від зміни погоди найбільше. Сильний вітер, холод, ефект сушіння від перших включених обігрівачів, плюс до всього всілякі гаджети у вигляді фенів, прасок і плойок.

Як мінімізувати негативний вплив міжсезоння на наше волосся і привести їх у повний порядок? Беріть на замітку новинки косметичних брендів, які ми зібрали у вересні – 6 найнеобхідніших і важливих б'юті-засобів для догляду за волоссям на вашій полиці у ванній.

Шампунь для волосся "Дорогоцінні олії", 64,99 грн / Фото: avon

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Зміцнювальний бальзам L'Oreal Paris Elseve Сила аргініну Х3, для слабкого, схильного до випадіння волосся, 67,90 грн / Фото: eva.ua

Маска для волосся RENE FURTERER Tonucia, 869 грн / Фото: brocard.ua

Універсальний догляд з олією авокадо для ламкого пошкодженого волосся Yves Rocher, 379 грн / Фото: Yves Rocher

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Захисна олія для волосся Eleo Oriflame, 275 грн / Фото: Oriflame

Флюїд для волосся ALFAPARF Semi Di Lino Reconstruction, 411 грн / Фото: brocard.ua

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