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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Головні косметичні новинки по догляду за волоссям в осінній період

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"
22 вересня, 17:30
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Зараз ідеальний час, щоб змінити догляд за волоссям завдяки всім новинкам культових косметичних брендів. Читайте про найцікавіші з них в матеріалі
/ Фото: unsplash.com

Один із приводів радіти осіннього сезону – нові косметичні засоби, які бренди вже представляють на б'юті-ринку. Ми пильно стежимо за трендами в макіяжі, але вирішили не проходити повз і засоби для догляду.

Вересень – той місяць, який може вважатися Еверестом за поданням новинок краси. Інноваційні формули, зручні флакони, приємні консистенції і ненав'язливі аромати. Все це ви можете знайти в новинки б'юті-засобів по догляду за волоссям.

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В першу чергу варто подбати саме про волосся, так як воно страждає від зміни погоди найбільше. Сильний вітер, холод, ефект сушіння від перших включених обігрівачів, плюс до всього всілякі гаджети у вигляді фенів, прасок і плойок.

Як мінімізувати негативний вплив міжсезоння на наше волосся і привести їх у повний порядок? Беріть на замітку новинки косметичних брендів, які ми зібрали у вересні – 6 найнеобхідніших і важливих б'юті-засобів для догляду за волоссям на вашій полиці у ванній.

Шампунь для волосся "Дорогоцінні олії", 64,99 грн
Шампунь для волосся "Дорогоцінні олії", 64,99 грн / Фото: avon

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Зміцнювальний бальзам L'Oreal Paris Elseve Сила аргініну Х3, для слабкого, схильного до випадіння волосся, 67,90 грн
Зміцнювальний бальзам L'Oreal Paris Elseve Сила аргініну Х3, для слабкого, схильного до випадіння волосся, 67,90 грн / Фото: eva.ua

Маска для волосся RENE FURTERER Tonucia, 869 грн
Маска для волосся RENE FURTERER Tonucia, 869 грн / Фото: brocard.ua

Універсальний догляд з олією авокадо для ламкого пошкодженого волосся Yves Rocher, 379 грн
Універсальний догляд з олією авокадо для ламкого пошкодженого волосся Yves Rocher, 379 грн / Фото: Yves Rocher

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Захисна олія для волосся Eleo Oriflame, 275 грн
Захисна олія для волосся Eleo Oriflame, 275 грн / Фото: Oriflame

Флюїд для волосся ALFAPARF Semi Di Lino Reconstruction, 411 грн
Флюїд для волосся ALFAPARF Semi Di Lino Reconstruction, 411 грн / Фото: brocard.ua

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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