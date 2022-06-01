70-річна перша леді США знялася для обкладинки глянцю в джинсах та кросівках (фото)

Джилл Байден стала головною героїнею червневого номера видання Harper's Bazaar та розповіла, як поєднує викладання у коледжі з роботою першої леді Америки

Джилл Байден стала головною героїнею американського глянцю / Фото: Колаж: Сьогодні

Перша леді США, яка нещодавно відвідала Україну, щоб зустрітися з Оленою Зеленською, знялася для обкладинки американського видання Harper's Bazaar. Джилл Байден позувала у класичних елегантних вбраннях американських брендів, таким чином підтримуючи вітчизняних виробників.

Обкладинка глянсового журналу вийшла у двох екземплярах. На одній Джилл позувала у діловому синьому костюмі та туфлях човниках у тон образу, а для іншої було обрано фотографію з прогулянки на Саут-стріт. Доктор Байден була одягнена у блейзер Ralph Lauren, сережки Jennifer Fisher, джинси з сорочкою та кросівки з власного гардеробу.

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Джилл Байден у зйомці червневого Harper's Bazaar

В інтерв'ю Джилл розповіла, що після того, як її чоловік обійняв посаду президента США, у поле її інтересів та діяльності потрапили боротьба з наслідками пандемії, підтримка медичних працівників, які емоційно та фізично вигоріли під час боротьби з COVID-19, виснажені вчителі, які працювали дистанційно, і, звісно, військове вторгнення Росії до України.

Джилл Байден у зйомці для червневого Harper's Bazaar

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Перша леді Америки називає себе інтровертом, яка дуже прохолодно ставиться до обрядів та ритуалів вашингтонських політиків. Вона воліла будувати кар'єру у своєму будинку в Делавері, коли її чоловік був у Сенаті, і зараз не має наміру відмовлятися від роботи.

Джилл Байден у зйомці для червневого Harper's Bazaar

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Джилл Байден описує свою щоденну рутину так:

Суворий список зустрічей та викладання, тренування баре, які поєднують балетні вправи, функціонально-силовий комплекс, пілатес та йогу, вечерю з чоловіком, іспити.

Джилл Байден у зйомці для червневого Harper's Bazaar

Джилл продовжує двічі на тиждень їздити з Білого дому до муніципального коледжу Північної Вірджинії в Олександрії, де веде три класи та є професором з 2009 року.

Джилл Байден у зйомці для червневого Harper's Bazaar

Доктор Байден активно веде роботу першої леді Америки, зустрічаючись із сім'ями солдатів, яких відправили до Європи, щоб підтримати НАТО під час війни в Україні, відвідує індіанську громаду річки Гіла на південь від Фенікса і невпинно працює над програмами освіти, охорони здоров'я та підтримкою сімей військовослужбовців, а також над ініціативою щодо можливості працевлаштування для жінок.

Джилл Байден у зйомці для червневого Harper's Bazaar

Вона не прийшла в Білий дім і не сказала: "Добре, тепер я можу робити X". Її увага зосереджена на армії, освіті, громадському коледжі, здоров'ї, добробуті – вона займається цим уже багато років,

- розповіла виданню Шейла Кейсі, подруга, яка познайомилася з Байденами, коли її чоловік, генерал Джордж Кейсі-молодший, був членом Об'єднаного комітету начальників штабів під час першого президентського терміну Обами.

Джилл Байден у зйомці для червневого Harper's Bazaar

Вам буде цікаво дізнатися, як Джилл Байден звернулася до диктатора Путіна та розповіла, про що її попросила Олена Зеленська.