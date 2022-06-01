70-річна перша леді США знялася для обкладинки глянцю в джинсах та кросівках (фото)

Перша леді США, яка нещодавно відвідала Україну, щоб зустрітися з Оленою Зеленською, знялася для обкладинки американського видання Harper's Bazaar. Джилл Байден позувала у класичних елегантних вбраннях американських брендів, таким чином підтримуючи вітчизняних виробників.
Обкладинка глянсового журналу вийшла у двох екземплярах. На одній Джилл позувала у діловому синьому костюмі та туфлях човниках у тон образу, а для іншої було обрано фотографію з прогулянки на Саут-стріт. Доктор Байден була одягнена у блейзер Ralph Lauren, сережки Jennifer Fisher, джинси з сорочкою та кросівки з власного гардеробу.
В інтерв'ю Джилл розповіла, що після того, як її чоловік обійняв посаду президента США, у поле її інтересів та діяльності потрапили боротьба з наслідками пандемії, підтримка медичних працівників, які емоційно та фізично вигоріли під час боротьби з COVID-19, виснажені вчителі, які працювали дистанційно, і, звісно, військове вторгнення Росії до України.
Перша леді Америки називає себе інтровертом, яка дуже прохолодно ставиться до обрядів та ритуалів вашингтонських політиків. Вона воліла будувати кар'єру у своєму будинку в Делавері, коли її чоловік був у Сенаті, і зараз не має наміру відмовлятися від роботи.
Джилл Байден описує свою щоденну рутину так:
Суворий список зустрічей та викладання, тренування баре, які поєднують балетні вправи, функціонально-силовий комплекс, пілатес та йогу, вечерю з чоловіком, іспити.
Джилл продовжує двічі на тиждень їздити з Білого дому до муніципального коледжу Північної Вірджинії в Олександрії, де веде три класи та є професором з 2009 року.
Доктор Байден активно веде роботу першої леді Америки, зустрічаючись із сім'ями солдатів, яких відправили до Європи, щоб підтримати НАТО під час війни в Україні, відвідує індіанську громаду річки Гіла на південь від Фенікса і невпинно працює над програмами освіти, охорони здоров'я та підтримкою сімей військовослужбовців, а також над ініціативою щодо можливості працевлаштування для жінок.
Вона не прийшла в Білий дім і не сказала: "Добре, тепер я можу робити X". Її увага зосереджена на армії, освіті, громадському коледжі, здоров'ї, добробуті – вона займається цим уже багато років,
- розповіла виданню Шейла Кейсі, подруга, яка познайомилася з Байденами, коли її чоловік, генерал Джордж Кейсі-молодший, був членом Об'єднаного комітету начальників штабів під час першого президентського терміну Обами.
Вам буде цікаво дізнатися, як Джилл Байден звернулася до диктатора Путіна та розповіла, про що її попросила Олена Зеленська.