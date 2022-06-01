Life
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні ❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли ⚽ Шотландія – Україна: онлайн

Канни 2022

Зеленська про чоловіка

Зірки vs папуги

Нова пандемія?

Куди піти у Києві

I love Lviv
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

70-річна перша леді США знялася для обкладинки глянцю в джинсах та кросівках (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 червня, 14:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Джилл Байден стала головною героїнею червневого номера видання Harper's Bazaar та розповіла, як поєднує викладання у коледжі з роботою першої леді Америки
Джилл Байден стала головною героїнею американського глянцю
Джилл Байден стала головною героїнею американського глянцю / Фото: Колаж: Сьогодні

Перша леді США, яка нещодавно відвідала Україну, щоб зустрітися з Оленою Зеленською, знялася для обкладинки американського видання Harper's Bazaar. Джилл Байден позувала у класичних елегантних вбраннях американських брендів, таким чином підтримуючи вітчизняних виробників.

Обкладинка глянсового журналу вийшла у двох екземплярах. На одній Джилл позувала у діловому синьому костюмі та туфлях човниках у тон образу, а для іншої було обрано фотографію з прогулянки на Саут-стріт. Доктор Байден була одягнена у блейзер Ralph Lauren, сережки Jennifer Fisher, джинси з сорочкою та кросівки з власного гардеробу.

Реклама

Джилл Байден у зйомці червневого Harper's Bazaar
Джилл Байден у зйомці червневого Harper's Bazaar

В інтерв'ю Джилл розповіла, що після того, як її чоловік обійняв посаду президента США, у поле її інтересів та діяльності потрапили боротьба з наслідками пандемії, підтримка медичних працівників, які емоційно та фізично вигоріли під час боротьби з COVID-19, виснажені вчителі, які працювали дистанційно, і, звісно, військове вторгнення Росії до України.

Джилл Байден у зйомці для червневого Harper's Bazaar
Джилл Байден у зйомці для червневого Harper's Bazaar

Реклама

Перша леді Америки називає себе інтровертом, яка дуже прохолодно ставиться до обрядів та ритуалів вашингтонських політиків. Вона воліла будувати кар'єру у своєму будинку в Делавері, коли її чоловік був у Сенаті, і зараз не має наміру відмовлятися від роботи.

Джилл Байден у зйомці для червневого Harper's Bazaar
Джилл Байден у зйомці для червневого Harper's Bazaar

Реклама

Джилл Байден описує свою щоденну рутину так:

Суворий список зустрічей та викладання, тренування баре, які поєднують балетні вправи, функціонально-силовий комплекс, пілатес та йогу, вечерю з чоловіком, іспити.

Джилл Байден у зйомці для червневого Harper's Bazaar
Джилл Байден у зйомці для червневого Harper's Bazaar

Джилл продовжує двічі на тиждень їздити з Білого дому до муніципального коледжу Північної Вірджинії в Олександрії, де веде три класи та є професором з 2009 року.

Джилл Байден у зйомці для червневого Harper's Bazaar
Джилл Байден у зйомці для червневого Harper's Bazaar

Доктор Байден активно веде роботу першої леді Америки, зустрічаючись із сім'ями солдатів, яких відправили до Європи, щоб підтримати НАТО під час війни в Україні, відвідує індіанську громаду річки Гіла на південь від Фенікса і невпинно працює над програмами освіти, охорони здоров'я та підтримкою сімей військовослужбовців, а також над ініціативою щодо можливості працевлаштування для жінок.

Джилл Байден у зйомці для червневого Harper's Bazaar
Джилл Байден у зйомці для червневого Harper's Bazaar

Вона не прийшла в Білий дім і не сказала: "Добре, тепер я можу робити X". Її увага зосереджена на армії, освіті, громадському коледжі, здоров'ї, добробуті – вона займається цим уже багато років,

- розповіла виданню Шейла Кейсі, подруга, яка познайомилася з Байденами, коли її чоловік, генерал Джордж Кейсі-молодший, був членом Об'єднаного комітету начальників штабів під час першого президентського терміну Обами.

Джилл Байден у зйомці для червневого Harper's Bazaar
Джилл Байден у зйомці для червневого Harper's Bazaar

Вам буде цікаво дізнатися, як Джилл Байден звернулася до диктатора Путіна та розповіла, про що її попросила Олена Зеленська.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Мust Have червня
Рожева панама
Де придбати?
Instagram тижня
Акаунт, де в деталях ми впiзнаємо Україну
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на вишиванку
Кожен повинен мати в гардеробі
У червоних відтінках

У червоних відтінках

У національному стилі

У національному стилі

У чорних відтінках

У чорних відтінках

Де придбати?
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Продукти виняткової корисності
Українські суперфуди
Дізнатись
Як виїхати за кордон студентам призовного віку
Лайфхак тижня
Роз'яснення прикордонників

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти