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Первая леди США обратилась к диктатору Путину и рассказала о чем ее попросила Елена Зеленская

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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12 мая, 11:50
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Первая леди Америки встретилась с украинцами в Словакии и Румынии, которые вынуждены были спасаться от ужасов войны, а также приехала в Ужгород, чтобы встретиться с Еленой Зеленской
Джилл Байден написала колонку для издания CNN, в которой рассказала о встрече с первой леди Украины и ужасах войны
Джилл Байден написала колонку для издания CNN, в которой рассказала о встрече с первой леди Украины и ужасах войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Несколько дней назад Елена Зеленская впервые за время войны появилась на публике. Первая леди Украины приехала в Ужгород, чтобы встретиться с Джилл Байден. Супруга президента США посетила Украину в рамках своего тура по Восточной Европе. Джилл уже побывала в Словакии и Румынии, где встретилась с украинскими беженцами.

После визита, Джилл Байден написала колонку для издания CNN под название "Чему украинские матери научили меня об этой войне".

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Вы не можете приехать в зону боевых действий и вернуться оттуда без изменений. Вам не нужно видеть горе своими глазами, потому что вы почувствуете его своим сердцем, – написала Джилл.

Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны | Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны / Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны | Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны / Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны | Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны / Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны | Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны / Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны | Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны / Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны | Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны / Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны | Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны / Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны | Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны / Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны | Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны / Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны | Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны / Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны | Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны / Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны | Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны / Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны | Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны / Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны | Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская встретилась с Джилли Байден в Ужгороде и посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны / Фото: president.gov.ua
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Она встретилась с украинскими матерями, выслушав их истории об ужасах войны, развязанной Россией. Сквозь боль и слезы они пытались сохранять мужество. Первая леди Америки отметила, что ее поразило, как улыбка исчезла с лиц украинок.

Война, которая началась много лет назад достигла своего апогея и миллионам украинцев 24 февраля пришлось покинуть свои дома, спасаясь от бомбардировок.

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В февральские холода многие люди пришли без обуви, преодолев сотни миль. Они бежали в страхе, неся одно желание – вернуться домой. 11-летний подросток пришел сам только с номером телефона, написанным на его руке, чтобы связаться со своей семьей. "Мы не были к этому готовы, — рассказали мне пограничники, – объяснила Джилл Байден.

Также Джилл рассказала о встрече с Еленой Зеленской:

Супруга президента Украины, вышла из укрытия, оставив собственных детей, чтобы встретиться со мной и попросить помощи для народа своей страны. Она не просила у меня ни еды, ни одежды, ни оружия. Она попросила меня помочь ей получить психиатрическую помощь для всех, кто страдает от последствий бессмысленной и жестокой войны Владимира Путина.

Зеленская рассказала первой леди Америки об изнасиловании женщин и детей армией РФ, о тысячах детей, которые видели, как расстреливали и убивали людей, как сжигали их дома.

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Господин Путин, пожалуйста, прекратите эту бессмысленную и жестокую войну, – такими словами закончила свое послание Джилл Байден.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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