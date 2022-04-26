74-летняя мама Илона Маска в платье от украинского бренда встретилась с моделью Алиной Байковой

Мэй Маск пришла на премьеру мини-сериала о "Крестном отце" в наряде от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой. Смотрите эффектные фото звезды
Мэй Маск и Алина Байкова на премьере нового сериала о "Крестном отце" / Фото: Коллаж: Сегодня
Мама Илона Маска, 74-летняя модель Мэй Маск, поддерживает Украину с первых дней войны с Россией. Звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте новые снимки, на которых позирует в платье из новой коллекции украинского бренда GASANOVA.
Мэй Маск в платье из новой коллекции украинского бренда GASANOVA / Фото: instagram.com/mayemusk
Мэй Маск посетила специальный показ мини-сериала "Предложение" в Нью-Йорке, который рассказывает о съёмках фильма "Крёстный отец". На мероприятие Мэй надела платье красного цвета украинского дизайнера Эльвиры Гасановой.
Образ звезда дополнила грубыми ботинками на каблуке со шнуровкой в тон наряда и серьгами-кольцами EAROS.
Мэй Маск в платье из новой коллекции украинского бренда GASANOVA / Фото: instagram.com/mayemusk
На премьере сериала Мэй встретилась с украинской моделью Алиной Байковой. Алина родом из Кропивницкого, но уже много лет живет в США.
Мэй Маск и Алина Байкова на премьере нового сериала о "Крестном отце" / Фото: instagram.com/alina_baikova
Алина и Мэй активно поддерживают Украину, посещают различные мероприятия, на которых рассказывают о ужасах российской оккупации.
Алина Байкова на премьере нового сериала о "Крестном отце" / Фото: instagram.com/alina_baikova
Ранее мы рассказывали, как мама Илона Маска поддерживает Украину.
Юлия Ткачук
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Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua. Больше статей автора