74-річна мама Ілона Маска у сукні від українського бренду зустрілася з моделлю Аліною Байковою

Мей Маск прийшла на прем'єру міні-серіалу про "Хрещеного батька" в наряді від української дизайнерки Ельвіри Гасанової. Дивіться ефектні фото зірки
Мей Маск та Аліна Байкова на прем'єрі нового серіалу про "Хрещеного батька" / Фото: Колаж: Сьогодні
Мама Ілона Маска, 74-річна модель Мей Маск, підтримує Україну з перших днів війни з Росією. Зірка опублікувала у своєму Instagram-акаунті нові знімки, на яких позує у сукні з нової колекції українського бренду GASANOVA.
Мей Маск у сукні з нової колекції українського бренду GASANOVA / Фото: instagram.com/mayemusk
Мей Маск відвідала спеціальний показ міні-серіалу "Пропозиція" у Нью-Йорку, який розповідає про зйомки фільму "Хрещений батько". На захід Мей одягла сукню червоного кольору української дизайнерки Ельвіри Гасанової.
Образ зірка доповнила грубими черевиками на підборах зі шнурівкою в тон вбрання та сережками-кільцями EAROS.
Мей Маск у сукні з нової колекції українського бренду GASANOVA / Фото: instagram.com/mayemusk
На прем'єрі серіалу Мей зустрілася з українською моделлю Аліною Байковою. Аліна родом із Кропивницького, але вже багато років живе у США.
Мей Маск та Аліна Байкова на прем'єрі нового серіалу про "Хрещеного батька" / Фото: instagram.com/alina_baikova
Аліна та Мей активно підтримують Україну, відвідують різні заходи, на яких розповідають про жахи російської окупації.
Аліна Байкова на прем'єрі нового серіалу про "Хрещеного батька" / Фото: instagram.com/alina_baikova
Раніше ми розповідали, як мама Ілона Маска підтримує Україну.
Юлія Ткачук
Team Lead Life Сьогодні
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора