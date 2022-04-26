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74-річна мама Ілона Маска у сукні від українського бренду зустрілася з моделлю Аліною Байковою

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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26 квітня, 11:03
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Мей Маск прийшла на прем'єру міні-серіалу про "Хрещеного батька" в наряді від української дизайнерки Ельвіри Гасанової. Дивіться ефектні фото зірки
Мей Маск та Аліна Байкова на прем'єрі нового серіалу про "Хрещеного батька"
Мей Маск та Аліна Байкова на прем'єрі нового серіалу про "Хрещеного батька" / Фото: Колаж: Сьогодні

Мама Ілона Маска, 74-річна модель Мей Маск, підтримує Україну з перших днів війни з Росією. Зірка опублікувала у своєму Instagram-акаунті нові знімки, на яких позує у сукні з нової колекції українського бренду GASANOVA.

Мей Маск у сукні з нової колекції українського бренду GASANOVA
Мей Маск у сукні з нової колекції українського бренду GASANOVA / Фото: instagram.com/mayemusk

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Мей Маск відвідала спеціальний показ міні-серіалу "Пропозиція" у Нью-Йорку, який розповідає про зйомки фільму "Хрещений батько". На захід Мей одягла сукню червоного кольору української дизайнерки Ельвіри Гасанової.

Образ зірка доповнила грубими черевиками на підборах зі шнурівкою в тон вбрання та сережками-кільцями EAROS.

Мей Маск у сукні з нової колекції українського бренду GASANOVA
Мей Маск у сукні з нової колекції українського бренду GASANOVA / Фото: instagram.com/mayemusk

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На прем'єрі серіалу Мей зустрілася з українською моделлю Аліною Байковою. Аліна родом із Кропивницького, але вже багато років живе у США.

Мей Маск та Аліна Байкова на прем'єрі нового серіалу про "Хрещеного батька"
Мей Маск та Аліна Байкова на прем'єрі нового серіалу про "Хрещеного батька" / Фото: instagram.com/alina_baikova

Аліна та Мей активно підтримують Україну, відвідують різні заходи, на яких розповідають про жахи російської окупації.

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Аліна Байкова на прем'єрі нового серіалу про "Хрещеного батька"
Аліна Байкова на прем'єрі нового серіалу про "Хрещеного батька" / Фото: instagram.com/alina_baikova

Раніше ми розповідали, як мама Ілона Маска підтримує Україну.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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