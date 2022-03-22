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Смотрите, как мама Илона Маска поддерживает Украину

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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22 марта, 08:00
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Успешная женщина, счастливая мать, модель и знаменитость Мэй Маск всеми способами пытается помочь украинцам в борьбе за свободу
Мэй Маск в свои 73 года не перестает работать, но и привлекает внимание общественности к войне в Украине
Мэй Маск в свои 73 года не перестает работать, но и привлекает внимание общественности к войне в Украине / Фото: instagram.com/mayemusk, Коллаж: Сегодня

Украинцы наслаждаются бесплатным Интернетом благодаря Илону Маску, пока россияне теряют последнюю связь с реальным миром и его благами. Как и ее знаменитый сын Мэй Маск поддерживает Украину в войне против российской оккупации.

В своих социальных сетях 73-летняя модель публикует фото, на которых она позирует в одежде украинских брендов, использует свои платформы для того, чтобы призвать НАТО закрыть небо над Украиной, принимает участие в разных телемарафонах, чтобы рассказать миру об ужасе, который приносит Россия.

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Одним из последних постов Мэй был снимок, на котором она позирует в наряде от украинского дизайнера Кристины Бобковой.

Мэй Маск в образе от Кристины Бобковой
Мэй Маск в образе от Кристины Бобковой / Фото: instagram.com/mayemusk

Ранее Мэй неоднократно поддерживала и популяризировала украинских дизайнеров, среди которых Светлана Бевза, Юлия Магдыч, Елена Буренина, Катя Сильченко и многих других. Собрали несколько знаменитых образов прекрасной Мэй от украинцев.

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Читайте также: Тина Кароль VS Мэй Маск в костюме украинского бренда за 15 тысяч гривен

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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Константин Мрочко – известный в ВСУ танкист-виртуоз, который в 2015-м вывел колонну через минное поле в Дебальцево. И в 2022-м, когда враг пришел на нашу землю, он пошел ее защищать. В жестокой битве под Киевом, уничтожив множество техники захватчиков, Костя погиб, ему было 38. Герой Украины. Посмертно.

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