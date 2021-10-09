Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Финляндия - Украина: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Фьюри - Уайлдер: онлайн 👊 Нападение в "Укрэксимбанке"

ТОП ресторан

Модные платья

Отдых в Египте

Мисс Украина

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Исследование: 68% украинок считают себя красивыми

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
9 октября, 14:32
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Исследование было проведено, чтобы понять, как пандемия повлияла на жизнь женщин и как изменился их уход за собой. О результатах рассказываем в материале
Украинки только на 4% больше стали считать себя красивыми по сравнению с прошлым годом
Украинки только на 4% больше стали считать себя красивыми по сравнению с прошлым годом / Фото: unsplash.com

К своему 135-летию компания AVON провела исследование о роли красоты в жизни украинок в 2021 году. Это уже второе подобное исследование, цель которого понять, как изменилась жизнь женщин в Украине из-за пандемии. Первое исследование компания провела в 2020 году.

Специалисты компании опросили 800 женщин в возрасте от 18 до 65 лет из больших городов Украины. Согласно данным, красивыми себя считают 68% опрошенных женщин. Аналитики отметили, что это на 4% больше чем в прошлом году. Но, всего 15% женщин оценили себя на 10 баллов по 10-бальной шкале.

Реклама

Из отчета становится ясно, что женщины, которые считают себя красивыми, меньше подвергаются стрессу.

Исследователи определили три главных пункта, которые мешают женщинам быть красивыми:

  • финансы,
  • лишний вес,
  • возрастные изменения.

Реклама

Женщины в Украине считают, чтобы быть красивыми нужно как минимум ежедневно ухаживать за волосами, иметь ухоженный маникюр, хорошее питание, а также важна личная гигиена и одежда.

Интересно, что за последний год женщины стали больше времени уделять себе, делать маникюр и педикюр в салоне, пользоваться уходовой косметикой. Хотя и тратить на все это стали меньше. Например, украинки стали значительно экономить на декоративной косметике и салонных процедурах.

Реклама

Читайте также:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
MUST HAVE
Beauty-новинки по уходу за волосами
Купить
Just do it
Полезный совет на сегодня
Включайте в рацион продукты, богатые витамином D
Узнать ТОП-5 продуктов
Лайфхак дня
Как сделать сушку из яблок
Хакнуть
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 главных концертов октября
Джей Ло в новой рекламной кампании Coach
Эстетика дома
Интерьерная линейка от Louis Vuitton
1/2
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 октября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ночь в отеле на Мальдивах за миллион гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как съездить в Будапешт недорого
Реальные цены
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять