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Дослідження: 68% українок вважають себе красивими

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
9 жовтня, 14:32
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Дослідження було проведено, щоб зрозуміти, як пандемія вплинула на життя жінок і як змінився їх догляд за собою. Про результати розповідаємо в матеріалі
Українки лише на 4% більше стали вважати себе красивими в порівнянні з минулим роком
Українки лише на 4% більше стали вважати себе красивими в порівнянні з минулим роком / Фото: unsplash.com

До свого 135-річчя компанія AVON провела дослідження про роль краси в житті українок в 2021 році. Це вже друге подібне дослідження, мета якого зрозуміти, як змінилося життя жінок в Україні через пандемію. Перше дослідження компанія провела в 2020 році.

Фахівці компанії опитали 800 жінок у віці від 18 до 65 років з великих міст України. Згідно з даними, красивими себе вважають 68% опитаних жінок. Аналітики відзначили, що це на 4% більше ніж в минулому році. Але, всього 15% жінок оцінили себе на 10 балів за 10-бальною шкалою.

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Зі звіту стає ясно, що жінки, які вважають себе красивими, менше піддаються стресу.

Дослідники визначили три головні пункти, які заважають жінкам бути красивими:

  • фінанси,
  • зайва вага,
  • вікові зміни.

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Жінки в Україні вважають, щоб бути красивими потрібно як мінімум щодня доглядати за волоссям, мати доглянутий манікюр, гарне харчування, а також важлива особиста гігієна і одяг.

Цікаво, що за останній рік жінки стали більше часу приділяти собі, робити манікюр і педикюр в салоні, користуватися доглядовою косметикою. Хоча і витрачати на все це стали менше. Наприклад, українки стали значно економити на декоративній косметиці і салонних процедурах.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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