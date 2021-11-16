Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Босния - Украина: онлайн Босния - Украина: онлайн 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 🚫 Жесткий карантин в Украине 📲 Операция Цифровизация

Black Friday 2022

Маски для волос

Стиль Зеленской

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

25 лучших нарядов Кэрри Брэдшоу из продолжения сериала "Секс в большом городе"

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
16 ноября, 11:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
До премьеры нового сериала о жизни стильных подруг в Нью-Йорке осталось совсем немного. Рассматриваем самые яркие образы главной звезды проекта – Кэрри Брэдшоу
Лучшие образы Кэрри Брэдшоу из продолжения "Секса в большом городе"
Лучшие образы Кэрри Брэдшоу из продолжения "Секса в большом городе" / Фото: vogue.ua

Если вы с нетерпением ждете премьеры продолжения культового сериала "Секс в большом городе" и не устаете рассматривать образы Сары Джессики Паркер в новых съемках, то, вероятно, уже следите за съемочным процессом проекта.

До выхода мини-сериала "И просто так..." осталось совсем немного. Премьера шоу состоится в декабре на канале HBO. В Украине увидеть сериал можно будет всем подписчикам стримингового сервиса Amediateka.

Реклама

Как мы успели заметить с фото, сделанных папарацци, в новом сезоне главные героини будут не менее стильными чем в оригинальном проекте. Особенно это касается главной звезды шоу – Кэрри Брэдшоу.

Главные героини на съемках "И просто так..."
Главные героини на съемках "И просто так..." / Фото: Getty Images

Кэрри известна своим ярким и неординарным стилем и, похоже, ее фанатичная любовь к моде не угасла с возрастом. По крайней мере так решили сценаристы. Судя по всему, на Брэдшоу мы увидим несколько культовых вещей, которые она носила в прошлом: комбинезон, сумку-багет Fendi и знаменитый пояс с заклепками.

Реклама

Стиль Кэрри Брэдшоу
Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images

Интересно, что некоторые образы героини стилисты решили сделать винтажными. Так, Кэрри надевала полосатый кафтан 1970-х годов и серый костюм Jean Paul Gaultier 1990-х годов.

Стиль Кэрри Брэдшоу
Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images

Реклама

Несомненно, модные выходы Кэрри не обойдутся без множества невероятно красивых туфель. Смотрите лучшие наряды самого долгожданного сериала года.

Стиль Кэрри Брэдшоу | Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу | Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу | Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу | Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу | Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу | Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу | Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу | Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу | Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу | Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу | Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу | Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу | Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу | Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу | Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу | Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу | Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу | Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу | Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу | Фото: Getty Images
Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images
1/20

Статья создана по материалам Vogue.ua.

Читайте также:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как не провалить Tinder-свидание
Мужское мнение
IQOS VEEV в Украине
Новый гаджет уже в продаже
Тестируем мини-вейп
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Как добраться на работу без стресса
Хакнуть
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
15 - 21 ноября
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять