25 лучших нарядов Кэрри Брэдшоу из продолжения сериала "Секс в большом городе"

До премьеры нового сериала о жизни стильных подруг в Нью-Йорке осталось совсем немного. Рассматриваем самые яркие образы главной звезды проекта – Кэрри Брэдшоу

Лучшие образы Кэрри Брэдшоу из продолжения "Секса в большом городе" / Фото: vogue.ua

Если вы с нетерпением ждете премьеры продолжения культового сериала "Секс в большом городе" и не устаете рассматривать образы Сары Джессики Паркер в новых съемках, то, вероятно, уже следите за съемочным процессом проекта.

До выхода мини-сериала "И просто так..." осталось совсем немного. Премьера шоу состоится в декабре на канале HBO. В Украине увидеть сериал можно будет всем подписчикам стримингового сервиса Amediateka.

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Как мы успели заметить с фото, сделанных папарацци, в новом сезоне главные героини будут не менее стильными чем в оригинальном проекте. Особенно это касается главной звезды шоу – Кэрри Брэдшоу.

Главные героини на съемках "И просто так..." / Фото: Getty Images

Кэрри известна своим ярким и неординарным стилем и, похоже, ее фанатичная любовь к моде не угасла с возрастом. По крайней мере так решили сценаристы. Судя по всему, на Брэдшоу мы увидим несколько культовых вещей, которые она носила в прошлом: комбинезон, сумку-багет Fendi и знаменитый пояс с заклепками.

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Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images

Интересно, что некоторые образы героини стилисты решили сделать винтажными. Так, Кэрри надевала полосатый кафтан 1970-х годов и серый костюм Jean Paul Gaultier 1990-х годов.

Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images

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Несомненно, модные выходы Кэрри не обойдутся без множества невероятно красивых туфель. Смотрите лучшие наряды самого долгожданного сериала года.

Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images Стиль Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images 1 /20

Статья создана по материалам Vogue.ua.

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