Квартиру Кэрри Брэдшоу можно арендовать на Airbnb всего за 620 грн в сутки (фото)

В апартаментах в Нью-Йорке воссоздан интерьер самой знаменитой квартиры сериала "Секс в большом городе". Смотрите фото

Квартира Кэрри Брэдшоу на Airbnb

Сбылась мечта многих поклонниц сериала "Секса в большом городе". Знаменитую квартиру главной героини Кэрри Бредшоу теперь можно арендовать на Airbnb.

Хотя в сериале апартаменты модницы находятся в Верхнем Ист-Сайде, в реальной жизни арендовать жилье можно в районе Челси в Нью-Йорке.

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Снять квартиру можно всего за 23 доллара (около 620 грн) за сутки. Цена символизирует 23 года, прошедших с момента выхода шоу в эфир.

Квартира Кэрри Брэдшоу / Фото: Airbnb

Как сказано на Airbnb, гости смогут забронировать проживание начиная с понедельника, 8 ноября. Их выберут в порядке очереди.

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Кроме того, каждого гостя поприветствует сама Сара Джессика Паркер, хотя и виртуально. Всех постояльцев будет ожидать любимый коктейль героинь "Космополитен", возможность примерить вещи из гардероба Кэрри, составленных знаменитой стилисткой Патрисией Филд.

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Квартира Кэрри Бредшоу / Фото: Airbnb

Также гости смогут получить консультацию от известного стилиста из Нью-Йорка и модную фотосессию.

Интерьер знаменитой квартиры Кэрри Брэдшоу Интерьер знаменитой квартиры Кэрри Брэдшоу Интерьер знаменитой квартиры Кэрри Брэдшоу Интерьер знаменитой квартиры Кэрри Брэдшоу Интерьер знаменитой квартиры Кэрри Брэдшоу Интерьер знаменитой квартиры Кэрри Брэдшоу Интерьер знаменитой квартиры Кэрри Брэдшоу Интерьер знаменитой квартиры Кэрри Брэдшоу Интерьер знаменитой квартиры Кэрри Брэдшоу 1 /9

Сара Джессика прокомментировала:

Персонаж Кэрри Брэдшоу близок и дорог моему сердцу, возвращение в ее мир и продолжение истории "Секс в большом городе" – настоящее счастье. Я очень рада, что наши зрители увидят Нью-Йорк глазами Кэрри, и впервые в буквальном смысле побудут в ее шкуре.

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