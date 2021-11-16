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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

25 найкращих нарядів Кері Бредшоу із продовження серіалу "Секс у великому місті"

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
16 листопада, 11:03
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До прем'єри нового серіалу про життя стильних подруг у Нью-Йорку залишилося небагато. Розглядаємо найяскравіші образи головної зірки проекту – Кері Бредшоу
Найкращі образи Кері Бредшоу із продовження "Сексу у великому місті"
Найкращі образи Кері Бредшоу із продовження "Сексу у великому місті" / Фото: vogue.ua

Якщо ви з нетерпінням чекаєте на прем'єру продовження культового серіалу "Секс у великому місті" і не втомлюєтеся розглядати образи Сари Джессіки Паркер у нових зйомках, то, мабуть, вже стежите за знімальним процесом проєкту.

До виходу міні-серіалу "І просто так..." залишилося зовсім небагато. Прем'єра шоу відбудеться у грудні на каналі HBO. В Україні побачити серіал можна буде всім передплатникам стрімінгового сервісу Amediateka.

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Як ми встигли помітити з фото, зроблених папарацці, у новому сезоні головні героїні будуть не менш стильними, ніж в оригінальному проєкті. Особливо це стосується головної зірки шоу – Кері Бредшоу.

Головні героїні на зйомках "І просто так..."
Головні героїні на зйомках "І просто так..." / Фото: Getty Images

Керрі відома своїм яскравим та неординарним стилем і, схоже, її фанатична любов до моди не згасла з віком. Принаймні, так вирішили сценаристи. Зважаючи на все, на Бредшоу ми побачимо кілька культових речей, які вона носила в минулому: комбінезон, сумка-багет Fendi і знаменитий пояс із заклепками.

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Стиль Керрі Бредшоу
Стиль Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images

Цікаво, деякі образи героїні стилісти вирішили зробити вінтажними. Так, Керрі одягала смугастий каптан 1970-х років та сірий костюм Jean Paul Gaultier 1990-х років.

Стиль Керрі Бредшоу
Стиль Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images

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Безперечно, модні виходи Керрі не обійдуться без безлічі неймовірно красивих туфель. Дивіться найкращі вбрання найочікуванішого серіалу року.

Стиль Керрі Бредшоу | Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу | Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу | Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу | Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу | Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу | Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу | Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу | Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу | Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу | Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу | Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу | Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу | Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу | Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу | Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу | Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу | Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу | Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу | Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу | Фото: Getty Images
Стиль Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images
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Статтю створено за матеріалами Vogue.ua.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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