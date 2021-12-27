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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Джоли, Ким и Гага: 10 самых обсуждаемых платьев года, которые выбирали звезды (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
27 декабря, 12:07
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Что надевали голливудские знаменитости в этом году и какой посыл они хотели сделать своими нарядами. Рассказываем в статье
Лучшие платья 2021 года
Лучшие платья 2021 года / Фото: Коллаж: Сегодня

До Нового года 2022 осталось… Пока мы с нетерпением ждем главного праздника в году, аналитики, критики и эксперты во всевозможных отраслях подводят итоги. Так, британский Vogue решил составить список самых обсуждаемых платьев 2021 года.

В прошлом году красная ковровая дорожка мероприятий изобиловала изысканностью. Ведь голливудские звезды изрядно заскучали за эффектными выходами из-за пандемии и старались всячески наверстать упущенное.

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В список Vogue вошли не привычные платья принцесс, а невероятные изделия, воздавшие должное голливудским иконам прошлого, наряды с политическими заявлениями и платья, вошедшие в историю.

Мы выбрали из списка Vogue 10 платьев, которые наибольше впечатлили нас в этом году.

Леди Гага в Schiaparelli

Этот наряд претендует на звание лучшего в году. Певица надела пуленепробиваемое платье Schiaparelli на инаугурацию 46-го президента США. Позолоченная брошь в виде голубя мира, которую Гага выбрала в качестве аксессуара, говорила тысячу слов о том, что означало это событие для американской нации.

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Леди Гага
Леди Гага / Фото: Getty Images

Александрия Окасио-Кортес в Brother Vellies

Первое появление одной из самых активных политических деятелей США на Met Gala 2021 вызвало настоящий фурор. Конгрессмен выбрала белое платье Brother Vellies, на котором красным было написано: "Налоги на богатых".

Александрия Окасио-Кортес на Met Gala 2021
Александрия Окасио-Кортес на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

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Изабель Юппер в Balenciaga

Звезда французского кинематографа, 68-летняя актриса показала в Каннах, что она может носить Balenciaga с той же дерзостью, что и верные последователи Демны Гвасалии – Ким Кардашьян и Рианна.

Изабель Юппер в Balenciaga на Каннском кинофестивале
Изабель Юппер в Balenciaga на Каннском кинофестивале / Фото: Getty Images

Дженнифер Лоуренс в Dior

В этом году актриса обзавелась новым стилистом – Кейт Янг, которая отвечает за гардероб Сиенны Миллер и Дакоты Джонсон. Образ будущей матери в блестящем платье-кейпе Dior стал поистине сияющим.

Платье для Дженнифер Лоуренс создавала Мария Грация Кьюри
Платье для Дженнифер Лоуренс создавала Мария Грация Кьюри / Фото: vogue.ua

Ким Кардашьян в Balenciaga

Этот выход Ким станет самым запоминающимся. Наряд для Met Gala звезде создал Канье Уэст в сотрудничестве с Демной Гвасалией. На следующее утро образ Ким стал мемом, а ее костюм вдохновил миллионы людей по всему миру нарядиться на Хэллоуин.

Ким Кардашьян в Balenciaga
Ким Кардашьян в Balenciaga / Фото: instagram.com/kimkardashian

Зои Кравиц в Saint Laurent

Самое смелое платье года – выбор Зои для того же Met Gala. Звезда произвела потрясающий эффект – хрусталь, бриллианты и сексуальность.

Зои Кравиц на Met Gala-2021
Зои Кравиц на Met Gala-2021 / Фото: Getty Images

Анджелина Джоли в Atelier Versace

Новое появление Анджелины на красной дорожке способно вызать настоящий ажиотаж. Для промо-тура фильма "Вечные" звезда выбрала платье, которое подчеркнуло супергеройский шик. Платиново-серебряный наряд был изготовлен из старинной металлической сетки в соответствии с новым осознанным подходом актрисы к одежде.

Анджелина Джоли на премьере фильма "Вечные" в Риме
Анджелина Джоли на премьере фильма "Вечные" в Риме / Фото: Getty Images

Зендая в Valentino

Девушка, которая в этом году украла корону самых стильно одетых звезд. Зендая произвела настоящий вау-эффект на красной дорожке "Оскара" благодаря своему солнечному платью Valentino, которое развевалось на ветру вместе с ее волосами и напоминало образ русалки.

Зендая
Зендая / Фото: Getty Images

Билли Айлиш в Oscar de la Renta

Преобразование года – такой титул стоит вручить Билли Айлиш. Послеэлегантной обложки для британского Vogue, посвященной женственности голливудских див прошлого, Билли решила поэкспериментировать и примерить образ самой известной актрисе Америки: Мэрилин Монро.

Интересно, что на Met Gala Билли надела 30 украшений Cartier, в том числе 25 колец – самое большое количество, которое когда-либо носили на красной ковровой дорожке.

Билли Айлиш дебютировала на Met Gala 2021
Билли Айлиш дебютировала на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Рианна в Balenciaga

Певица в этом году получила настоящую почесть и признание от профессионалов модной индустрии, ведь именно ей поручили закрывать красную дорожку Met Gala. Ее выход в созданном специально для нее платье Balenciaga с ярким головным убором и драгоценностями, покорил наши сердца.

Рианна и ее бойфренд A$AP Rocky
Рианна и ее бойфренд A$AP Rocky / Фото: Getty Images

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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