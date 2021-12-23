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57-летняя Кристен Макменами, звезда "Игры в кальмара" и Кейт Мосс: названы лучшие модели года

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
23 декабря, 18:46
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Количество модных показов, рекламные кампании, съемки в глянце и обязательно социальная позиция. Именно по этим критериям профессионалы индустрии выбрали лучших моделей 2021 года
Лучшие модели 2021 года
Лучшие модели 2021 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Конец года – идеальная пора для подведения его итогов. Американский Vogue назвал самых стильных женщин 2021 года, Барак Обама составил списки фильмов и книг, которые его впечатлили за этот период, а модная индустрия также подводит условную черту. На сайте Models.com опубликовали свой рейтинг самых важных персон.

Так, моделями года по версии профессионалов индустрии стала 57-летняя Кристен Макменами и 24-летний темнокожий мужчина-модель Элтон Мэйсон. Пользователи сайта отдали это звание Стейнберг и Фернандо Линдесу.

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Кристен Макменами
Кристен Макменами / Фото: instagram.com/britishvogue

"Прорыв года" получили: Куанна Чейсинхорс, Кая Исайи Джамала и Хаатепы.

Победу в номинации Social Mover of the Year разделили Адвоа Абоа и Белла Хадид. Девушек отметили за то, что они обращали внимание своей аудитории на общественно важные темы. Адвоа принимала активное участие в проектах по ментальному здоровью и поддерживала акции, направленные на развенчивание мифов, связанных с менструацией. Белла же яро поддерживала протестные акции палестинцев против их дискриминации.

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Белла Хадид на акциях протеста за права палестинцев
Белла Хадид на акциях протеста за права палестинцев / Фото: instagram.com/bellahadid

Самой популярной моделью, совмещающей работу в модной индустрии с актерской карьерой, что не удивительно, стала звезда "Игры в кальмара" Хо Ен Чон.

Хо Ен Чон на обложке корейского Vogue
Хо Ен Чон на обложке корейского Vogue / Фото: Vogue

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Второй год подряд награду за особый вклад в модельную индустрию получила Кейт Мосс.

Кейт Мосс в рекламе Calvin Klein
Кейт Мосс в рекламе Calvin Klein / Фото: Calvin Klein

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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