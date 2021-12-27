Джолі, Кім та Гага: 10 найбільш обговорюваних суконь року, які обирали зірки (фото)

Що одягали голлівудські знаменитості цього року і яке послання вони хотіли зробити своїми вбраннями. Розповідаємо у статті

Найкращі сукні 2021 року / Фото: Колаж: Сьогодні

До Нового року 2022 залишилося... Поки ми з нетерпінням чекаємо на головне свято в році, аналітики, критики та експерти у всіляких галузях підбивають підсумки. Так, британський Vogue вирішив скласти список найбіль обговорюваних суконь 2021 року.

Торік червона килимова доріжка заходів була досить вишукана. Адже голлівудські зірки неабияк нудьгували за ефектними виходами через пандемію і намагалися всіляко надолужити втрачене.

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До списку Vogue увійшли не звичні сукні принцес, а неймовірні вироби, що віддали належне голлівудським іконам минулого, наряди з політичними заявами та сукні, що увійшли в історію.

Ми вибрали зі списку Vogue 10 суконь, які найбільш вразили нас цього року.

Леді Гага у Schiaparelli

Це вбрання претендує на звання найкращого в році. Співачка одягла куленепробивну сукню Schiaparelli на інавгурацію 46-го президента США. Позолочена брошка у вигляді голуба світу, яку Гага обрала як аксесуар, говорила замість тисячі слів про те, що означала ця подія для американської нації.

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Леді Гага / Фото: Getty Images

Олександрія Окасіо-Кортес у Brother Vellies

Перша поява однієї з найактивніших політичних діячів США на Met Gala 2021 спричинила справжній фурор. Конгресмен обрала білу сукню Brother Vellies, на якій червоним булаонаписано: "Податки на багатих".

Александрія Окасіо-Кортес на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

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Ізабель Юппер у Balenciaga

Зірка французького кінематографа, 68-річна актриса показала в Каннах, що вона може носити Balenciaga з такою ж зухвалістю, що й вірні послідовники Демни Гвасалії – Кім Кардашян та Ріанна.

Ізабель Юппер у Balenciaga на Каннському кінофестивалі / Фото: Getty Images

Дженніфер Лоуренс у Dior

Цього року акторка обзавелася новим стилістом – Кейт Янг, яка відповідає за гардероб Сієнни Міллер та Дакоти Джонсон. Образ майбутньої матері в блискучій сукні-кейпі Dior став воістину сяючим.

Сукню для Дженніфер Лоуренс створювала Марія Грація Кьюрі / Фото: vogue.ua

Кім Кардашян у Balenciaga

Цей вихід Кім стане незабутнім. Вбрання для Met Gala зірці створив Каньє Вест у співпраці з Демною Гвасалією. Наступного ранку образ Кім став мемом, а її костюм надихнув мільйони людей по всьому світу нарядитися на Хелловін.

Кім Кардашьян в Balenciaga / Фото: instagram.com/kimkardashian

Зої Кравіц у Saint Laurent

Найсміливіша сукня року – вибір Зої для того ж Met Gala. Зірка справила приголомшливий ефект – кришталь, діаманти та сексуальність.

Зої Кравіц на Met Gala-2021 / Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі в Atelier Versace

Нова поява Анджеліни на червоній доріжці здатна викликати справжній ажіотаж. Для промо-туру фільму "Вічні" зірка обрала сукню с супергеройським шиком. Платиново-срібне вбрання було виготовлено зі старовинної металевої сітки відповідно до нового усвідомленого підходу актриси до одягу.

Анджеліна Джолі на прем'єрі фільму "Вічні" в Римі / Фото: Getty Images

Зендая у Valentino

Дівчина, яка цього року вкрала корону найстильніше одягнених зірок. Зендая справила справжній вау-ефект на червоній доріжці "Оскара" завдяки своїй сонячній сукні Valentino, яка майоріла на вітрі разом із її волоссям і нагадувала образ русалки.

Зендея / Фото: Getty Images

Біллі Айліш в Oscar de la Renta

Перетворення року – такий титул варто вручити Біллі Айліш. Після елегантної обкладинки для британського Vogue, присвяченої жіночності голлівудських дів минулого, Біллі вирішила поекспериментувати та приміряти образ найвідомішої актриси Америки: Мерилін Монро.

Цікаво, що на Met Gala Біллі одягла 30 прикрас Cartier, у тому числі 25 каблучок – найбільша кількість, яку будь-коли носили на червоній килимовій доріжці.

Біллі Айліш дебютувала на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Ріанна в Balenciaga

Співачка цього року набула справжньої шани та визнання від професіоналів модної індустрії, адже саме їй доручили закривати червону доріжку Met Gala. Її вихід у створеній спеціально для неї сукні Balenciaga з яскравим головним убором та коштовностями, підкорив наші серця.

Ріанна і її бойфренд A$AP Rocky / Фото: Getty Images

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