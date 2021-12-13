Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Победа Ломаченко! 💡 Запрет пакетов 🎄 Готовимся к Новому году

Новый год в Украине

Подарки на Николая

Цвет года по Pantone

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Украинский ресторан попал в топ-10 заведений с лучшим дизайном в мире

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
13 декабря, 16:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вот где стоит искать вдохновение прежде, чем начинать ремонт
10 лучших дизайнов баров и ресторанов в 2021 году
10 лучших дизайнов баров и ресторанов в 2021 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Популярный онлайн-портал об архитектуре и дизайнах Dezeen подвел итоги 2021 года и представил обзор 10 лучших интерьеров баров и ресторанов со всего мира, включая суши-ресторан в переоборудованном почтовом отделении и огромную пиццерию. Ранее мы обсуждали лучшие домашние интерьеры 2021 года по версии Dezeen.

"Їстетика", Украина, от Yakusha Design

Їстетика – это киевский ресторан местной студии Yakusha Design был назван рестораном и баром года в интерьере года на конкурсе Dezeen Awards 2021 за сочетание шероховатых и гладких поверхностей. Посетителям подают меню из здорового фаст-фуда на волнистых скамейках и за круглыми столами с пухлыми текстурированными глиняными вазами, созданными местными мастерами.

Реклама

Ресторан "Истетика" в ТОП Dezeen Awards 2021
Ресторан "Истетика" в ТОП Dezeen Awards 2021 / Фото: Инстаграм

50% Cloud Artists Lounge, Китай, от Cheng Chung Design

Пещерные стены кирпичной художественной инсталляции образуют интерьер 50% Cloud Artists Lounge, гибридного ресторана и выставочного пространства в Майл-Сити, Китае. Гонконгский офис Cheng Chung Design поручил местному художнику Луо Сюю создать кирпичную конструкцию, которая была сделана без стальной арматуры и единого гвоздя. Чем-то напоминает Каппадокию.

50% Cloud Artists Lounge, China, by Cheng Chung Design
50% Cloud Artists Lounge, China, by Cheng Chung Design / Фото: Dezeen

Реклама

50% Cloud Artists Lounge, China, by Cheng Chung Design
50% Cloud Artists Lounge, China, by Cheng Chung Design / Фото: Dezeen

Veneno, Mexico, by Monteon Arquitectos Asociados

Компания Monteon Arquitectos Asociados разработала Veneno, вошедшего в финал конкурса Dezeen Awards, с учетом фотографии археологического памятника. Расположенный в Гвадалахаре ресторан с рельефным потолком изображает древние руины на своих оштукатуренных стенах песочного цвета и светлой деревянной мебели.

Veneno, Mexico, by Monteon Arquitectos Asociados
Veneno, Mexico, by Monteon Arquitectos Asociados / Фото: Dezeen

Реклама

Myrto, Italy, by Studio Wok

Итальянская фирма Studio Wok использовала скалистые пещеры Сардинии для оформления интерьера пиццерии Mирто в городе Порто Черво. Розовые оштукатуренные стены, похожие на пещеры, прерываются только арочными оконными проемами, нестандартной мебелью и бордовыми светильниками, разработанными Майклом Анастасиадесом для осветительного бренда Flos.

Myrto, Italy, by Studio Wok
Myrto, Italy, by Studio Wok / Фото: Dezeen

Elgin, Индия, от Studio Renesa

Интерьер кафе Elgin в Пенджабе было дополнено ярким интерьером из зеленого гранита, чтобы создать ощущение обеда на свежем воздухе. В интерьере ресторана использован гранит, добытый в Удайпуре. В нем есть и другие элементы, создающие ощущение пребывания на открытом пространстве, в том числе плетеные стулья, пышные растения в горшках и зеленый потолок, обшитый панелями.

Elgin Cafe, India, by Studio Renesa
Elgin Cafe, India, by Studio Renesa / Фото: Dezeen

Maido, Великобритания, от Child Studio

Child Studio вставила панели из темного вишневого дерева и синий кессонный потолок в здание бывшего лондонского почтового отделения 1960-х годов, чтобы создать Maido, суши-ресторан, призванный отдать дань уважения наследию этого места.

Мы были очарованы уникальной историей этого здания и стремились передать ностальгическую атмосферу Лондона 1960-х годов, отдавая дань модернистским общественным пространствам той эпохи.

– объяснили основатели студии Алекси Кос и Че Хуанг.

Maido, UK, by Child Studio
Maido, UK, by Child Studio / Фото: Dezeen

Mimi Kakushi, ОАЭ, от Pirajean Lees

Мотивы, отсылающие к эре джаза Японии 1920-х годов, занимают центральное место в Mimi Kakushi, изысканно оформленном ресторане в Дубае. Декадентные элементы были добавлены к пространству, которое представляет собой переоборудованный ночной клуб, включая сделанные на заказ витражи, традиционные японские столярные изделия и роскошные шторы из бисера, отбрасывающие драматические тени на обеденные столы.

Mimi Kakushi, UAE, by Pirajean Lees
Mimi Kakushi, UAE, by Pirajean Lees / Фото: Dezeen

The Budapest Cafe, Австралия, by Biasol

Будапештское кафе в Мельбурне местной студии Biasol основано на геометрической симметрии и ностальгической цветовой палитре, известной в художественных фильмах режиссера Уэса Андерсона. Стены украшены причудливыми ступенями в никуда, а банкетки цвета ржавчины и стулья в стиле ретро были вставлены как отсылка к фильму Андерсона 2014 года The Grand Budapest Hotel.

The Budapest Cafe, Australia, by Biasol
The Budapest Cafe, Australia, by Biasol / Фото: Dezeen

SOMA, Великобритания, Макс Рэдфорд и Cake Architecture

Дизайнер Макс Рэдфорд и студия Cake Architecture позаимствовали насыщенные цвета у индийских произведений искусства, чтобы создать этот уютный коктейль-бар на цокольном этаже в лондонском Сохо. Темные шторы окутывают скрытые кабинки и отсылают к театрам близлежащего Вест-Энда. Они добавляют ощущение таинственности к тому, что команда дизайнеров назвала "современной интерпретацией подземного кафе в Сохо, вдохновленной духом Индии и не только".

SOMA, UK, by Max Radford and Cake Architecture
SOMA, UK, by Max Radford and Cake Architecture / Фото: Dezeen

Mo de Movimiento, Испания, Лукас Муньос

Испанский ресторан Mo De Movimiento, номинированный на премию Dezeen Awards в этом году в категории экологически безопасных интерьеров, был почти полностью построен из переработанного мусора и строительных отходов на территории бывшего театра и студии звукозаписи. Щебень весом 1700 кг, полученный в результате ремонта, был преобразован в толстую плитку, которая составляет сплошные скамейки для сидения, в то время как другая мебель была создана из деревянных конструкций, найденных на этом месте.

Mo de Movimiento, Spain, by Lucas Muñoz
Mo de Movimiento, Spain, by Lucas Muñoz / Фото: Dezeen

Читайте также:

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Чек-лист декабря
Успеть все до Нового года
Составляем список
Праздничный календарь декабря
Оригинальные идеи подарков
Загляни под елку!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
No Smoking
Эффективные способы
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
⭐ Звездные архивы ⭐
Узнаете Хайди Клум?
Лайфхак недели
Как сделать фото на 1000 лайков
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Книжная полка
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
13 - 19 декабря
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять