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Сотни лайков в Instagram обеспечено: 5 новогодних локаций в Киеве для фото

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
12 декабря, 10:30
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Одну из инста-локаций хочется съесть, а не только сделать фото. Неудивительно, почему их полюбили блогеры!
5 новогодних локаций в Киеве для фото
5 новогодних локаций в Киеве для фото

Погода в Украине не радует, ведь снег отсутствует и новогоднего настроения ежедневно все меньше. Мы нашли 5 фотозон, которые напомнят вам, что праздники и магия зимы еще впереди. Устройте фотосессию! А еще выберите место для празднования Рождества и Нового года.

Идите в Milk Bar, чтобы сделать "сладкое" фото

Кофейня Milk Bar не перестает удивлять. В этом году ее фасад похож на имбирное печенье, которое хочется съесть. В заведении назвали новогоднюю фотозону "Имбирным королевством" (о чем и написали в Instagram). Хочется сразу заказать не только какао с маршмеллоу, но и аналогичный пряник. Сделали бы здесь фотографию?

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Где найти: кофейня Milk Bar, ул. Шота Руставели, 16.

Возле ресторана Good Girl вас ждет минималистичная фотозона с гирляндами в форме звезд

Если вы не любите пряники , то приходите к хелси-ресторану Good Girl. На фасаде для любителей фотографироваться разместили звезды, окутанные гирляндами. Приходите сюда ночью, ведь лучшее фото получится, если вы сделаете его в темноте.

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На странице в Instagram признались, что новогоднюю фотозону собираются апгрейдить. Интересно, что подготовили для киевлян? Думаем, без Санта-Клауса и нескольких оленей не обойдется.

Где найти: ресторан Good Girl, ул. Мечникова, 7.

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Если хотите, оригинальный фон для фото – идите к Kyiv Food Market

На фасад киевского рынка еды Kyiv Food Market прикрепили десятки еловых веток. Но без новогодних игрушек и Деда Мороза. Согласитесь, такой минимализм выглядит инстаграмно и эстетично.

В темноте праздничный фасад выглядит более интересным благодаря мерцанию гирлянд, которые придают новогодний антураж и уютную атмосферу. И как здесь не сделать фото!

Где найти: в киевском рынке еды Kyiv Food Market, ул. Московская, 8

За новогодним вайбом Нью-Йорка отправляйтесь к ресторану Under Wonder

Праздничный фасад ресторана Under Wonder – это вау! Уютно и в то же время инстаграмно. Напоминает типичный дизайн возле домов в Нью-Йорке. Но заведение предлагает итальянские блюда, поэтому американского фастфуда здесь не ищите.

Словом, если думаете, что новогодней сказки не существует, приходите в заведение. Здесь вы ее почувствуете!

Где найти: в ресторане Under Wonder, ул. Большая Васильковская, 21

Далее – фотозона с настроениями города Чикаго возле заведения Chicago 44

Дизайнеры заведения Chicago 44 использовали минимум новогодних декораций. И в то же время привлекли внимание всех, кто проходит мимо их фасада.

Они разместили симпатичный красный бантик на двери, которая теперь напоминает подарочную коробку. Их посетители попадают не просто в заведение, а внутрь подарочного бокса.

Где найти: в заведении Chicago 44, ул. Антоновича, 44.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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