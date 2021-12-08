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Идеи для ремонта: 10 лучших домашних интерьеров 2021 года

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
8 декабря, 19:03
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Каждый из этих невероятных дизайнов продуман до мелочей
Лучшие дизайны домов по версии Dezeen
Лучшие дизайны домов по версии Dezeen / Фото: Коллаж: Сегодня

Популярный онлайн-портал об архитектуре и дизайнах Dezeen подвел итоги 2021 года и представил 10 лучших домашних интерьеров, с учетом дома с волнистыми стенами и таунхауса, который претерпел изменения в стиле 1970-х годов. Также не забудьте сохранить в заметки рейтинг лучших баров мира.

Softie, США, от OPA

Калифорнийский дом, который называют мягким из-за "набухших" белых стен, напоминающих облака, был создан архитектурным бюро OPA с замыслом не соответствовать традиционному дизайну интерьера. Обычные потолки были заменили "пещерными" нависшими формами, которые устроены так, чтобы образовывались пухлые углы.

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Softie, США, дизайн от OPA
Softie, США, дизайн от OPA / Фото: Dezeen

Дополнительное жилище, США, от Bunch Design

Для создания этого яркого дома американская студия Bunch Design спроектировала дополнительный жилой блок (ADU) с разноцветными раздвижными дверьми, которые ведут к единому открытому пространству, обрамленному огромными треугольными стропилами. Широко известные как "квартиры для бабушек", ADU – это автономные апартаменты, обычно расположенные на больших земельных участках.

Дополнительное жилище, США, дизайн от Bunch Design
Дополнительное жилище, США, дизайн от Bunch Design / Фото: Dezeen

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Дополнительное жилище, США, дизайн от Bunch Design
Дополнительное жилище, США, дизайн от Bunch Design / Фото: Dezeen

Каньон-хаус, Великобритания, от Studio Hagen Hall

Британская фирма Studio Hagen Hall спроектировала интерьеры этого лондонского таунхауса, чтобы создать ощущение пребывания в Лос-Анджелесе 1970-х. Компания использовала сделанный на заказ бархатный диван и стеновые панели из вяза в стиле ретро.

Каньон-хаус, Великобритания, дизайн от Studio Hagen Hall
Каньон-хаус, Великобритания, дизайн от Studio Hagen Hall / Фото: Dezeen

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Каньон-хаус, Великобритания, дизайн от Studio Hagen Hall
Каньон-хаус, Великобритания, дизайн от Studio Hagen Hall / Фото: Dezeen

Апартаменты в Амстердаме от Firm Architects

Лофт-квартира Firm Architects в Амстердаме – еще одна обладательница премии Dezeen Award 2021 года. "Все, что находится над поперечным сечением, представляет собой новую интерпретацию, а все, что ниже, является отражением старого", – заявила компания Firm Architects, которая разработала проект таким образом, чтобы он выглядел так, как если бы он был "явно прорезан".

Апартаменты в Амстердаме от Firm Architects
Апартаменты в Амстердаме от Firm Architects / Фото: Dezeen

Апартаменты в Амстердаме от Firm Architects
Апартаменты в Амстердаме от Firm Architects / Фото: Dezeen

Мельбурнская квартира Мюррея Бейкера и Эстер Стюарт

Шкафы фисташкового цвета и массивная плитка на полу терраццо украшают кухню мельбурнских апартаментов 1960-х годов, которые были отремонтированы, чтобы отдать дань уважения оригинальному интерьеру середины века. Архитектор Мюррей Бейкер и художница Эстер Стюарт совместно работали над проектом, в котором богатые терракотовые элементы контрастируют с более светлыми цветами.

Мельбурнская квартира Мюррея Бейкера и Эстер Стюарт
Мельбурнская квартира Мюррея Бейкера и Эстер Стюарт / Фото: Dezeen

Резиденция W, Тайвань, автор – FWS_Work

Студия дизайна интерьеров FWS_Work стремилась создать место для восстановления сил, когда делала ремонт во внутренней части Residence W, квартиры в шумном городе Синьпу. Нейтральная палитра натуральных материалов определяет каждую комнату. Дубовые деревянные панели были приспособлены к существующей структурной балке, обширные встроенные стеллажи – для выставок книг и эклектичных орнаментов.

Резиденция W, Тайвань, автор – FWS_Work
Резиденция W, Тайвань, автор – FWS_Work / Фото: Dezeen

Дом Сан-Даниэль, Испания, от SAU Taller d'Arquitectura

Бледно-зеленый фасад Sant Daniel House перекликается с цветом яркой кухонной плитки, которая образует задний фон для длинной линии столешниц, расположенных у открытой кирпичной стены. Барселонская студия SAU Taller d'Arquitectura преобразила дом, сделав его более просторным и светлым, сохранив при этом оригинальные элементы, такие как тонкие сводчатые потолки на кухне.

Дом Сан-Даниэль, Испания, от SAU Taller d'Arquitectura
Дом Сан-Даниэль, Испания, от SAU Taller d'Arquitectura / Фото: Dezeen

Лондонский таунхаус от Echlin

Местная архитектурная студия Echlin использовала чертежи с нарушенной планировкой для реконструкции этого дома с конюшней в лондонском районе Найтсбридж. Сделанные на заказ столярные изделия и раздвижные двери создают перегородки как в комнатах наверху, так и внизу, которые заполнены сделанной на заказ мебелью, разделяющей цветовую палитру и органические текстуры, призванные напоминать близлежащий Гайд-парк.

Лондонский таунхаус от Echlin
Лондонский таунхаус от Echlin / Фото: Dezeen

Микроквартиры LIFE, Южная Корея, Ян Ли

Микроквартиры LIFE дизайнера интерьеров Яна Ли в Сеуле площадью от 16 до 23 квадратных метров были облицованы березовой древесиной, чтобы создать чистые холсты, которые арендаторы могут персонализировать. Минималистические апартаменты были спроектированы таким образом, чтобы казаться максимально просторными, несмотря на их небольшие размеры, и оснащены такими элементами экономии места как встроенные в окна сиденья и умно спрятанная бытовая техника.

Микроквартиры LIFE, Южная Корея, Ян Ли
Микроквартиры LIFE, Южная Корея, Ян Ли / Фото: Dezeen

Квартира на Рознит-стрит, Австралия, от Studio Goss

Бетонная структурная оболочка этой квартиры в Мельбурне была обнаружена местной практикой Studio Goss, решение было вызвано брутальным внешним видом здания. Диваны Togo в серых тонах от французского бренда Ligne Roset перекликаются с цветом бетона, который также образует остров на кухне и эффектную лестницу.

Квартира на Рознит-стрит, Австралия, от Studio Goss
Квартира на Рознит-стрит, Австралия, от Studio Goss / Фото: Dezeen

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Елена Мело Тсина
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