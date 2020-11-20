Звезда "Кухни" Елена Ксенофонтова попала в реанимацию с поражением легких

Актриса описала жуткие симптомы коронавируса

Российская актриса, наиболее известная современному зрителю по ролям в сериалах "Кухня" и "Отель Элеон" Елена Ксенофонтова попала в реанимацию. У актрисы неподтвержденный коронавирус и поражение легких.

О своем тяжелом состоянии Елена сама сообщила на собственной странице в Instagram, проведя прямой эфир с подписчиками. У Елены на 30% поражены легкие, двусторонняя пневмония, несмотря на то, что тесты на коронавирус у нее показывали отрицательный результат.

"Врачи говорят – 90% вероятности, что это коронавирус. До вчерашнего дня лечилась дома и довольно правильно. Но, как говорится – одно лечишь, другое калечишь. У меня все хорошо, за мной наблюдают хорошие врачи, надолго здесь не собираюсь задерживаться", – сказала актриса.

Елена Ксенофонтова Фото: Instagram

Также Елена уточнила, что она прошла несколько стадий заболевания, описав жуткие симптомы: мышечные спазмы, боли в костях, боль в грудной клетке, длительный кашель до рвоты, высокая температура.

Ксенофонтова заявила, что она не верит в защитную функцию масок, но все же призвала всех придерживаться норм безопасности – по крайней мере, тщательно мыть руки и пользоваться дезинфекторами.

Напомним, ведущий Анатолий Анатолич вылечился от коронавируса. Мы также сообщали, что Даша Ульянова из "Холостяк-10" подхватила коронавирус.

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