Анатолий Анатолич показал трогательное видео воссоединения с семьей: "Негативный тест и плюс 3 кг на карантине"

Уже завтра ведущий вернется в эфир

Телеведущий программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич, который заболел COVID-19, порадовал подписчиков радостными новостями.

"Добби свободен", – написал ведущий в Instagram, объявив о своем выздоровлении.

Анатолий Анатолич опубликовал видео, на котором он обнимает дочь и сообщает, что у него негативный тест и плюс три килограмма за время карантина. В публикации ведущий написал, что он болел 13 дней в легкой форме и теперь возвращается к привычной жизни.

Напомним, что 8 ноября Анатолий Анатолич заявил, что заболел COVID-19. За несколько дней до этого у него поднялась температура и появились первые признаки ОРВИ, но он сразу же связался с врачом.

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