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За сердце Виталия Козловского борются две женщины — ему придется выбирать

Сегодня, 11:12

Астролог дала прогноз для Рыб на март, в числе которых – Виталий Козловский

С 20 февраля по 20 марта зодиакальной системой завладел мистический знак – Рыбы. Яркий звездный представитель знака Рыбы – певец Виталий Козловский, который недавно представил новую песню.

Рыбы – знак парный, но будет ли с кем звезде плыть в одном направлении? Об этом рассказала астролог Рената Раевская.

"Ему придется выбирать между двумя претендентками на его сердце. С одной стороны, его ожидают семейные ценности и благополучие. А с другой – безумная страсть. А выбор будет лучший, выбирать Виталику", – говорит астролог.

Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Неплохо будут складываться дела у Виталия и в карьере.

"Виталия ожидает новый музыкальный проект. Какая-то зарубежная звезда вероятно предложит ему сотрудничество. Это даст второе дыхание его певческой карьере", – объясняет Рената Раевская.

Напомним, бывшая невеста Козловского объяснила, почему уехала из Украины в Россию.

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