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За серце Віталія Козловського борються дві жінки – йому доведеться вибирати

Сьогодні, 11:12

Астролог дала прогноз для Риб на березень, серед яких – Віталій Козловський

З 20 лютого по 20 березня зодіакальною системою заволодів містичний знак – Риби. Яскравий зірковий представник знака Риби – співак Віталій Козловський, який нещодавно представив нову пісню.

Риби – знак парний, але чи буде з ким зірці плисти в одному напрямку? Про це розповіла астролог Рената Раєвська.

"Йому доведеться вибирати між двома претендентками на його серце. З одного боку, його чекають сімейні цінності і благополуччя. А з іншого – шалена пристрасть. А вибір буде кращий, вибирати Віталіку", – каже астролог.

Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Непогано складатимуться справи у Віталія і в кар'єрі.

"Віталія чекає новий музичний проєкт. Якась закордонна зірка, ймовірно, запропонує йому співпрацю. Це дасть друге дихання його співочій кар'єрі", – пояснює Рената Раєвська.

Нагадаємо, колишня наречена Козловського пояснила, чому поїхала з України до Росії.

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