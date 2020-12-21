"Виталик, а давай поиграем в животных": Козловский заскочил на пальму в одних плавках

Певец наслаждается теплой зимой в Египте

Певец Виталий Козловский, который с другими звездами поделился идеями новогодних подарков, блеснул отличной физической формой во время отдыха в теплой стране. Сейчас артист проводит предрождественские праздники рядом с пальмами в солнечном Египте.

На снимках, опубликованных в Instagram Виталия Козловского, он позировал с 3-летней Меланией и поделился их забавным диалогом:

"Разговор с маленькой Мели: – Виталик, а давай поиграем в животных! – А это как? – Ну вот я, например, буду фламинго! – А я... Листайте фотокарусель и ищите обезьяну", – написал Виталий Козловский.

В итоге артисту пришлось взобраться на одну из пальм.

Виталий Козловский Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский Фото: instagram.com/vkozlovskiy

В Египте Виталий Козловский уже успел побывать в Каире, поплавать по Нилу, посетить пирамиды и поездить на верблюдах.

Ранее Виталий Козловский рассказал, чему научит студентов в Киевской эстрадно-цирковой академии.

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