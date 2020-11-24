Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Юлия Санина рассказала историю своей любви в новом клипе The HARDKISS. Премьера "Все було так"

Сегодня, 14:32

Режиссером новой видеоработы стал Вал Бебко

"Все було так" — это признание в любви, которое можно сравнить со свободным падением. Безопасным и вечным. Когда у одного крылья за плечами, а у другого — парашют. Им вдвоем нечего бояться, они могут наслаждаться этим полетом.

Группа The HARDKISS, которая готовится громко отпраздновать свое 10-летие, представила клип на свою новую песню "Все було так", который можно посмотреть ниже.

"Песня настолько позитивная, уверена, что влюбленные люди будут посвящать ее друг другу. В финале песни я фактически призналась в любви своему мужу и мы показали нашего сына Даню, который сам захотел сняться в этой истории", — рассказывает Юлия Санина.

Юлия Санина и Вал Бебко
Юлия Санина и Вал Бебко
Фото: Андрей Максимов

Впервые за девять лет существования The HARDKISS Юлия и ее супруг показали историю своей любви, сняли настоящую лав-стори. Режиссером клипа стал Вал.

Читайте также:
Юлия Санина перевоплотилась в Жанну д'Арк в новом клипе The Hardkiss

"Лимузин в клипе воплощает в себе наши отношения, в которые мы "сели" много лет назад и "едем". За окном бывает разная погода: и солнце, и грозы. Но нам хорошо в этом лимузине, нам хорошо вдвоем, — рассказывает Вал. — Самые чувственные кадры для меня всегда — ч/б, поэтому мы миксовали цвет и ч/б, разнообразные атмосферные кадры. Кажется, нам удалось передать атмосферу любви, счастья и полета".

Песня "Все було так" войдет в новый альбом The HARDKISS, релиз которого запланирован на весну. А 29 мая группа приглашает на шоу "Десять", которое состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".

Напомним, что ранее Майли Сайрус и Дуа Липа выпустили клип на совместную песню Prisoner.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Разбираем сольный трек Дорофеевой: почему одни жестко захейтили, а другие вывели в ТОП Apple Music Билли Айлиш нагло украла крендель и пробежалась по пустому торговому центру в новом клипе (видео) Это нужно увидеть! Смешной клип об акуле побил рекорд по количеству просмотров в YouTube (видео)
клип The Hardkiss Юлия Санина
Реклама

Новости партнеров

Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Этого не нужно стесняться. Что надо знать о женском теле
Этого не нужно стесняться. Что надо знать о женском теле
Украинка с 13-м размером бюста свела с ума видом в белье
Украинка с 13-м размером бюста свела с ума видом в белье
Сын Королевой и Тарзана показал свое тело в смелой фотосессии
Сын Королевой и Тарзана показал свое тело в смелой фотосессии

Популярные статьи

Сегодня, 13:53Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Сегодня, 11:35Food

Как есть сладкое и не поправляться

Сегодня, 05:07Психология

Гороскоп на сегодня 24 ноября: Овен может закатить вечериночку, а Тельцам нужно расслабиться

Вчера, 18:30Events

День Вооруженных сил Украины: дата, история и значение праздника

Вчера, 16:34Шоу-бизнес

Под песню Queen и аплодисменты: во Львове попрощались с Виктюком. Эксклюзив (видео)

Вчера, 14:40Шоу-бизнес

Мэрия Москвы подала в суд на Наташу Королеву: как певица обманула город

Вчера, 12:04Шоу-бизнес

Майли Сайрус – 28! Необычные образы скандальной звезды

Вчера, 05:14Психология

Гороскоп на сегодня 23 ноября: Ракам нужно поучиться, а у Львов будет игривое настроение

Вчера, 00:06Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в тринадцатом эфире

22 ноябряАфиша

Скарлетт Йоханссон – 36! Лучшие роли секс-символа Голливуда

22 ноябряТехно

"Черная пятница – 2020": где искать самые выгодные скидки офлайн и в Сети

22 ноябряШоу-бизнес

"Я люблю!": 73-летний Бари Алибасов и его молодая любовница ждут ребенка

22 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 22-28 ноября: все знаки зодиака

22 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 22 ноября: Водолею нужно выйти из зоны комфорта, а Рыбам – не давить ни на кого своим авторитетом

21 ноябряШоу-бизнес

Кристина Горняк попала в ДТП на своем Range Rover. Ее хотели "развести" на деньги (видео)

21 ноябряFood

Исчерпывающий путеводитель по молоку: какое пить, а о каком лучше забыть

Новости партнеров

Как сделать винегрет еще вкуснее: три совет от Андрея Величка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совет от Андрея Величка
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
На отдыхе она, а кайфуем мы. Ослепительные фото жены Реброва
На отдыхе она, а кайфуем мы. Ослепительные фото жены Реброва
Соблазнительная и яркая супруга Зубкова. Как ему повезло!
Соблазнительная и яркая супруга Зубкова. Как ему повезло!
Украинский шоумен Лирник потерял восьмилетнюю дочь
Украинский шоумен Лирник потерял восьмилетнюю дочь
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Как выглядит и чем занимается сын Олега Винника и Таюне
Как выглядит и чем занимается сын Олега Винника и Таюне

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять