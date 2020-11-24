Юлия Санина рассказала историю своей любви в новом клипе The HARDKISS. Премьера "Все було так"

Режиссером новой видеоработы стал Вал Бебко

"Все було так" — это признание в любви, которое можно сравнить со свободным падением. Безопасным и вечным. Когда у одного крылья за плечами, а у другого — парашют. Им вдвоем нечего бояться, они могут наслаждаться этим полетом.

Группа The HARDKISS, которая готовится громко отпраздновать свое 10-летие, представила клип на свою новую песню "Все було так", который можно посмотреть ниже.

"Песня настолько позитивная, уверена, что влюбленные люди будут посвящать ее друг другу. В финале песни я фактически призналась в любви своему мужу и мы показали нашего сына Даню, который сам захотел сняться в этой истории", — рассказывает Юлия Санина.

Юлия Санина и Вал Бебко Фото: Андрей Максимов

Впервые за девять лет существования The HARDKISS Юлия и ее супруг показали историю своей любви, сняли настоящую лав-стори. Режиссером клипа стал Вал.

"Лимузин в клипе воплощает в себе наши отношения, в которые мы "сели" много лет назад и "едем". За окном бывает разная погода: и солнце, и грозы. Но нам хорошо в этом лимузине, нам хорошо вдвоем, — рассказывает Вал. — Самые чувственные кадры для меня всегда — ч/б, поэтому мы миксовали цвет и ч/б, разнообразные атмосферные кадры. Кажется, нам удалось передать атмосферу любви, счастья и полета".

Песня "Все було так" войдет в новый альбом The HARDKISS, релиз которого запланирован на весну. А 29 мая группа приглашает на шоу "Десять", которое состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".

Напомним, что ранее Майли Сайрус и Дуа Липа выпустили клип на совместную песню Prisoner.

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