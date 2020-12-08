Первый раз в 62: Мадонна сделала татуировку
Надпись на запястье певица посвятила детям
В конце 2020 года звезды решили экспериментировать. Вчера Регина Тодоренко сменила имидж, а сегодня Мадонна сделала первое в жизни тату. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото.
Певица решила посвятить первую татуировку детям. Она вывела на запястье аккуратную надпись LRDMSE – аббревиатуры из первых букв имен Лурдес, Рокко, Дэвид, Мерси, Стелла и Эстер. Процесс создания татуировки певица запечатлела на фото.
"Сделала тату впервые в жизни", – написала Мадонна.
Стоит отметить, что мастера Мадонна выбрала такого, который специализируется именно на тонких надписях.
Ранее Мадонна поделилась совместным фото с детьми и своим парнем.
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