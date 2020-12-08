Первый раз в 62: Мадонна сделала татуировку

Надпись на запястье певица посвятила детям

В конце 2020 года звезды решили экспериментировать. Вчера Регина Тодоренко сменила имидж, а сегодня Мадонна сделала первое в жизни тату. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото.

Певица решила посвятить первую татуировку детям. Она вывела на запястье аккуратную надпись LRDMSE – аббревиатуры из первых букв имен Лурдес, Рокко, Дэвид, Мерси, Стелла и Эстер. Процесс создания татуировки певица запечатлела на фото.

"Сделала тату впервые в жизни", – написала Мадонна.

Мадонна делает татуировку Фото: instagram.com/madonna

Мадонна делает татуировку Фото: instagram.com/madonna

Мадонна делает татуировку Фото: instagram.com/madonna

Мадонна делает татуировку Фото: instagram.com/madonna

Мадонна делает татуировку Фото: instagram.com/madonna

Мадонна делает татуировку Фото: instagram.com/madonna

Мадонна делает татуировку Фото: instagram.com/madonna

Стоит отметить, что мастера Мадонна выбрала такого, который специализируется именно на тонких надписях.

Ранее Мадонна поделилась совместным фото с детьми и своим парнем.

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