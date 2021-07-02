Will.i.am из The Black Eyed Peas приехал в Киев и прогулялся по Подолу (видео)

Участник и продюсер известной американской группы восхитился муралом, авторства известного бразильского художника

Will.i.am из The Black Eyed Peas прибыл в Киев / Фото: instagram.com/iamwill

Участник и продюсер американской группы The Black Eyed Peas – Will.i.am приехал в Киев. Рано утром он прогулялся по Подолу, о чем рассказал фолловерам в Instagram.

В сторис артист показал мурал на доме по Спасской улице. Will.i.am явно был впечатлен увиденным, тем более, как оказалось, он знает, кто автор данного арта. А вы в курсе?

Скриншот: instagram.com/stories/iamwill

"Гуляя по улице в Киеве в Украине, я посмотрел на здание, и что я увидел – это рисунок Nunca. Это чертовски красиво", – сказал в сторис Will.i.am.

Скриншот: instagram.com/stories/iamwill

Мурал на Подоле в 2015 году создал бразильский художник-авангардист Франциско Родриго да Сильва, известный также под ником Nunca. Его картина объединяет украинскую и бразильскую культуры.

На рисунке изображен украинский казак, на лицо и шею которого наносят грим с орнаментом сразу несколько темнокожих рук.

Зачем Will.i.am приехал в Киев – пока не известно.

The Black Eyed Peas — американская хип-хоп-группа, состоящая из рэперов will.i.am, apl.de.ap, Taboo и певицы J. Rey Soul. Последняя пришла на смену Fergie, которая пела в коллективе с 2002-го по 2016 год.

Их песня I Gotta Feeling заработала статус первой песни, легально скачанной в iTunes более 6 млн раз. Это самый продаваемый на платформе трек всех времен.

Смотрите клип The Black Eyed Peas – I Gotta Feeling:

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