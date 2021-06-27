В Киеве состоялся второй концерт Басты, несмотря на протесты. Рэпера снова приглашают в Крым

25 июня в Киеве состоялся первый концерт российского рэпера Басты, которому в 2017 году запретили въезд в Украину. Вчера вечером в столичной StereoPlaza музыкант выступил еще раз. Он снова собрал аншлаг в зале, а ко входу концерт-холла опять приходили активисты с плакатами.
На мосту возле клуба развернули баннер с надписью "Баста – русня". У протестующих также были в руках фаеры.
Многие поклонники Басты, которые пришли на концерт, говорили, что "искусство вне политики", в ответ на аргументы активистов. Иногда между ними завязывались словесные перепалки, пишут СМИ.
В Instagram Василий Вакуленко (настоящее имя Басты – прим. ред.) опубликовал отрывок своего выступления. В комментариях поклонники приглашают рэпера в Крым и Луганск, благодарят за шоу и просят объединить нации.
- "Гребанная политика не сможет разделить нас"
- "Сможешь снова объединить нации?"
- "В Крым и Донбасс когда?"
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В сентябре 2017 года Служба безопасности Украины запретила российскому рэперу Басте въезд на территорию страны из-за неоднократного посещения им оккупированного Крыма.
В сентябре 2020-го запрет был аннулирован по истечению срока действия. 23 июня этого года в СБУ заявили, что направили в Минкульт запрос на внесение Басты в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.