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В Киеве состоялся второй концерт Басты, несмотря на протесты. Рэпера снова приглашают в Крым

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
27 июня, 13:55
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26 июня к StereoPlaza вновь пришли активисты с плакатами "Баста – русня", но это не помешало проведению концерта
В Киеве прошел второй концерт Басты
В Киеве прошел второй концерт Басты / Фото: instagram.com/bastaakanoggano

25 июня в Киеве состоялся первый концерт российского рэпера Басты, которому в 2017 году запретили въезд в Украину. Вчера вечером в столичной StereoPlaza музыкант выступил еще раз. Он снова собрал аншлаг в зале, а ко входу концерт-холла опять приходили активисты с плакатами.

На мосту возле клуба развернули баннер с надписью "Баста – русня". У протестующих также были в руках фаеры.

В Киеве протестовали против концерта Басты
В Киеве протестовали против концерта Басты / Фото: facebook.com/sternenko

Многие поклонники Басты, которые пришли на концерт, говорили, что "искусство вне политики", в ответ на аргументы активистов. Иногда между ними завязывались словесные перепалки, пишут СМИ.

Протестующие на втором концерте Басты в Киеве
Скриншот из видео

В Instagram Василий Вакуленко (настоящее имя Басты – прим. ред.) опубликовал отрывок своего выступления. В комментариях поклонники приглашают рэпера в Крым и Луганск, благодарят за шоу и просят объединить нации.

  • "Гребанная политика не сможет разделить нас"
  • "Сможешь снова объединить нации?"
  • "В Крым и Донбасс когда?"
Скриншот: instagram.com/bastaakanoggano

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Скриншот: instagram.com/bastaakanoggano
Скриншот: instagram.com/bastaakanoggano
Скриншот: instagram.com/bastaakanoggano

В сентябре 2017 года Служба безопасности Украины запретила российскому рэперу Басте въезд на территорию страны из-за неоднократного посещения им оккупированного Крыма.

В сентябре 2020-го запрет был аннулирован по истечению срока действия. 23 июня этого года в СБУ заявили, что направили в Минкульт запрос на внесение Басты в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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