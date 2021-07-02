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Will.i.am з The Black Eyed Peas приїхав до Києва і прогулявся Подолом (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
2 липня, 14:16
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Учасник і продюсер відомої американської групи захопився муралом, авторства відомого бразильського художника
Will.i.am з The Black Eyed Peas прибув до Києва
Will.i.am з The Black Eyed Peas прибув до Києва / Фото: instagram.com/iamwill

Учасник і продюсер американської групи The Black Eyed Peas – Will.i.am приїхав до Києва. Рано вранці він прогулявся Подолом, про що розповів фоловерам в Instagram.

У сторіс артист показав мурал на будинку на Спаській вулиці. Will.i.am явно був вражений побаченим, тим більше, як виявилося, він знає, хто автор даного арту. А ви в курсі?

Скріншот: instagram.com/stories/iamwill

"Гуляючи вулицями Києва в Україні, я подивився на будівлю, і що я побачив – це малюнок Nunca. Це до біса красиво", – сказав у сторіс Will.i.am.

Скріншот: instagram.com/stories/iamwill

Мурал на Подолі в 2015 році створив бразильський художник-авангардист Франциско Родріго да Сільва, відомий також під ніком Nunca. Його картина об'єднує українську та бразильську культури.

На малюнку зображений український козак, на обличчя і шию якого наносять грим із орнаментом відразу кілька темношкірих рук.

Навіщо Will.i.am приїхав до Києва – поки не відомо.

The Black Eyed Peas – американська хіп-хоп-група, що складається з реперів will.i.am, apl.de.ap, Taboo і співачки J. Rey Soul. Остання прийшла на зміну Fergie, яка співала в колективі з 2002-го по 2016 рік.

Їхня пісня I Gotta Feeling заробила статус першої пісні, легально завантаженої в iTunes більше 6 млн разів. Цей трек заробив статус найпопулярнішого на платформі за всі часи.

Дивіться кліп The Black Eyed Peas – I Gotta Feeling:

Раніше ми писали, що в Києві відбувся другий концерт Басти, незважаючи на протести.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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