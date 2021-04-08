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К юбилею Игры престолов вышел новый трейлер 8 сезона, но фанаты его затроллили (видео)

Сегодня, 13:27

Трейлер приурочен к празднованию 10-й годовщины выхода сериала

К 10-му юбилею культового сериала "Игра престолов", для которого создадут уникальное пиво, выпустили новый трейлер восьмого сезона. Как мы помним, именно завершающий сезон сериала вызвал разногласия среди фанатов, которые до сих пор считают, что он был сплошным разочарованием.

На официальном YouTube-канале сериала вышел трейлер, содержащий самые напряженные и драматичные сцены восьмого сезона.

Арья Старк в сериале "Игра престолов"
Арья Старк в сериале "Игра престолов"
Фото: HBO

До сих пор фанаты считают, что восьмой сезон нужно переделать. О неоднозначном финале сериала высказался даже Джордж Мартин. В итоге даже новый трейлер не удовлетворил фанатов.

В комментариях к видео написали:

  • "Спасибо, я почти только забыл о существовании этого сезона"
  • "Почему вы напомнили мне об этой невообразимой боли"
  • "HBO позорят себя, даже размещая это"
  • "Сделайте ремейк сезона"
  • "Вы понимаете, что, выпуская это, вы возвращаете мой посттравматический синдром обратно?"
Скриншот YouTube
Скриншот YouTube
Скриншот YouTube
Скриншот YouTube
Скриншот YouTube

Смотрите новый трейлер восьмого сезона "Игры престолов":

Напомним, что первая серия "Игры престолов" вышла 17 апреля в 2011 году. Все восемь сезонов "Игры престолов" можно посмотреть легально дома онлайн на OLL.TV.

"Игра престолов"
смотрите на olltv
Смотреть

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