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Fabergé представил бриллиантовое яйцо за 2,2 млн долларов к юбилею Игры Престолов

Сегодня, 12:40

Дейенерис ставит лайк

В апреле выходит как минимум 5 крутых сериалов, которые скрасят период локдауна. А еще в этом месяце исполняется 10 лет со дня премьеры "Игры Престолов" на HBO. В честь особенной даты Fabergé создал необычное украшение по мотивам культовой киноадаптации — бриллиантовое яйцо за 2,2 млн долл. Проект ювелирный дом анонсировал на официальном сайте.

Fabergé x Game of Thrones
Fabergé x Game of Thrones
Фото: faberge.com

Идея роскошного аксессуара вдохновлена образом Дейенерис Таргариен. Яйцо из цветной эмали с бриллиантами, лунными камнями и рубином разрабатывала художник по костюмам "Игры Престолов" Мишель Клэптон вместе с ювелирами бренда.

"Дизайн основывается на невероятном путешествии Дейенерис и ее стремлении занять Железный трон. Цвета перекликаются с оттенками нарядов и украшений героини, а текстуры символизируют страсть к драконам," — поделилась Клэптон.

Fabergé x Game of Thrones
Fabergé x Game of Thrones
Фото: faberge.com

На этом отсылки к сериалу не заканчиваются. Открыв яйцо Fabergé, можно увидеть корону на блестящей хрустальной основе. По мнению дизайнеров, именно такую носила бы Дейенерис.

Fabergé x Game of Thrones
Fabergé x Game of Thrones
Фото: faberge.com

Также ювелирный бренд опубликовал видео.

Яйцо поступит в продажу в день юбилея "Игры престолов" — 17 апреля. Кроме того, Warner Bros. порадует поклонников и другими знаковыми продуктами — специальной линейкой пива Mikkeller и фигурками Funko Pop с текстурой железа.

Напомним, что звезды "Игры престолов" и "Хода королевы" приехали в Киев на съемки рекламы Swarovski.

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