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К 10-летию "Игры престолов" создают пиво: какой вид и вкус напитка

Сегодня, 10:54

Это будет пиво нового стиля

Компания Mikkeller создает линейку пива IPA Iron Anniversary к 10-летию сериала "Игры престолов". Об этом сообщает Hype Beast.

Фото: hypebeast

Компания крафтового пива Mikkeller из Копенгагена запускает линейку напитка по случаю празднования 10-летия сериала "Игра престолов". Креаторы объединились с Warner Bros для реализации замысла.

Крафтовое пиво назвали IPA Iron Anniversary. В рецептуре использовали новый стиль приготовления, который оценят любители крафта. Оно будет нефильтрованное со свежим ярким ароматом фруктов и лепестков роз. Дополнять также ароматами папайи, маракуйи и ягод для баланса.

Арт-директор компании Кита Шора рецептурой и дизайном намекает на культовый стиль "Игры престолов", который они пытались отразить в линейке.

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