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Беспризорники помогают Шерлоку Холмсу раскрывать преступления. Что не так с сериалом Нерегулярные части?

Сегодня, 18:10

26 марта вышел новый детективно-мистический сериал по мотивам "шерлокианы"

Из года в год истории о легендарном сыщике Шерлоке Холмсе заставляют нас возвращаться к ним снова. Только с каждым разом эти сюжеты становятся все более нетривиальными и, признаемся, более лишенными всякого смысла. Например, недавно Netflix снял фильм о сестре Шерлока Холмса, но стриминг-сервис решил пойти дальше, и в конце марта выпустил сериал "Нерегулярные части". Тут вместо Шерлока, в центре сюжета – тинейджеры из трущоб, которые выполняют поручения доктора Ватсона и расследуют мистические происшествия в Лондоне 19 века.

Киноманы уже вовсю обсуждают новое пополнение "шерлокианы". Кто-то негодует от темнокожего Ватсона, а кому-то наоборот понравится свежий взгляд на мир сыщика с Бейкер Стрит. Поэтому мы тоже решили посмотреть и поделиться с вами впечатлениями.

Кадр из сериала "Нерегулярные части"
Кадр из сериала "Нерегулярные части"
Фото: themoviedb.org

Сюжет

По задумке Артура Конана Дойла, уличные беспризорники часто помогали гениальному сыщику в расследованиях. Шерлок считал, что жители улиц Лондона заслуживают больше доверия, чем полиция, и имеют больше возможностей, чтобы проникать за закрытые двери. Эти беспризорные ребята и становятся главными героями сериала.

Викторианский Лондон охватывает череда паранормальных событий. Коллега Шерлока Холмса, Джон Ватсон обращается к компании подростков с просьбой помочь в расследовании и в итоге нанимает их в детективное агентство. Вначале в центре сюжета – четыре подростка: девушка по имени Беатрис, ее младшая сестра Джесси, Спайк и Билли. Вскоре к ним присоединяется таинственный Лео – принц Англии, который скрывает свое происхождение.

Шерлок Холмс хоть и далеко не центральный персонаж в этой истории, но все же появляется в сериале, играя свою роль во всех этих мистических событиях.

Что не так с сериалом "Нерегулярные части"?

Кадр из сериала "Нерегулярные части"
Кадр из сериала "Нерегулярные части"
Фото: themoviedb.org

1. Все элементарно

Описание сериала звучит очень даже интригующе: тут есть и детективный сюжет, и мистика, и готический Лондон, и необычные персонажи. Только настоящего детектива вы здесь не увидите, да и от оригинального мира Шерлока Холмса здесь осталась лишь "внешняя" часть. В сериале нет крутых сюжетных поворотов, волнительных расследований, гениальных размышлений сыщиков, а сюжет то и дело пытается перескочить с одной линии на другую, только это наоборот усложняет восприятие.

"Нерегулярные части"
"Нерегулярные части"
Фото: Netflix

2. Слишком много сюрреализма

В детективных сюжетах мы привыкли опираться на логику и факты. Поэтому когда в этот жанр добавляется еще и мистика, смотреть такую историю становится труднее. Но даже это можно принять, если бы создатели сериала не пичкали его сюрреализмом и откровенно странной мистикой.

Кадр из сериала "Нерегулярные части"
Кадр из сериала "Нерегулярные части"
Фото: Скриншот из YouTube

3. Эксплуатация "Шерлокианы"

Это не первая попытка сделать сюжетное ответвление от основных персонажей – Шерлока и Ватсона. Очевидно, что их образы здесь нужны только для привлечения внимания. И даже так, ребята-беспризорники могли бы стать не менее интересными персонажами, чем наш любимый сыщик. Но что-то пошло не так.

Сериал пытается затронуть наболевшие вопросы современности: девушка по имени Беатрис борется с социальной несправедливостью, принц Лео скрывает свое происхождение, так как стыдится его, доктор Ватсон и вовсе здесь темнокожий, поднимаются вопросы принятия себя, бедности и тд. И в этом вся проблема: в сериале решили уместить всевозможные варианты современной "шерлокианы", а в итоге мы смотрим как очаровательные беспризорники с каждой серией становятся все более скучными и предсказуемыми.

Шерлок в сериале "Нерегулярные части"
Шерлок в сериале "Нерегулярные части"
Фото: Netflix

Не нужны особые навыки дедукции, чтобы понять, как сильно будут разочарованы поклонники вселенной Шерлока Холмса. При этом, каким-то образом сериал еще до выпуска продлили на второй сезон. Зато у создателей будет еще одна попытка удовлетворить запросы зрителей.

Ранее вышел трейлер нового сезона "Рика и Морти".

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