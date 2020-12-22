"Возможно, этого не произойдет": Джей Ло заявила, что свадьбы с Алексом Родригесом может не быть

Из-за пандемии пара уже переносила женитьбу

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес уже могли пожениться, однако из-за пандемии коронавируса им пришлось отложить свадьбу. Теперь певица заявляет, что и вовсе может не выйти за возлюбленного.

Джей Ло также наконец пролила свет на свои тайные свадебные планы. Напомним, что они с Алексом планировали пожениться минувшим летом.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес Фото: AFP

"Спешить точно не стоит. Это было очень грустно, потому что мы должны были пожениться в июне, и мы все это спланировали. Итак, мы смотрим на март или апрель и думаем: "Возможно, этого не произойдет", – цитирует Лопес издание The Daily Mail.

В недавнем эфире шоу Энди Коэна SiriusXM Radio Andy Дженнифер также заговорила об отмене свадьбы. Ведущий привел в пример Курта Рассела и Голди Хоун, которые были вместе с 1983 года, но так и не поженились.

Лопес ответила: "О да, мы точно об этом говорили. Я имею в виду, что в нашем возрасте мы оба были женаты раньше, это типа, мы поженимся? Или нет? Что это значит для нас?"

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес встречаются с 2017 года. Их помолвка состоялась в прошлом году. Ранее певица была замужем трижды, у нее также есть двое детей. Алекс был женат один раз, и у него также есть двое детей.

Как Дженнифер Лопес застраховалась от измен, смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее Дженнифер Лопес объяснила, почему уже дважды отменила свадьбу.

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