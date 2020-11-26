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Дженнифер Лопес снялась полностью обнаженной после скандала на American Music Awards (фото, видео)

Сегодня, 13:03

Певица восхитила роскошным телом

Еще несколько дней назад певицу Дженнифер Лопес обвиняли в плагиате, а теперь все обсуждают ее новое фото в Instagram. Певица снялась полностью голой, прикрываясь руками.

Фото сделано в рамках промо новой песни In The Morning, которая выйдет в пятницу.

"Сюрприз! Вот официальная обложка",- подписала кадр Джей Ло

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/jlo

Также певица поделилась роликом, которой состоит из откровенных кадров. Фотографами этой фотосессии стали Мерт Алас и Маркус Пигготт, которые до этого работали с Рианной и Анджелиной Джоли.

Jennifer Lopez (@jlo)

Ранее мы рассказывали, что у Дженнифер Лопес была депрессия во время самоизоляции.

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