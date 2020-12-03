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"Это сейчас не самое главное" : Дженнифер Лопес объяснила, почему отменила свадьбу

Сегодня, 13:46

Певица назвала причину

Недавно Дженнифер Лопес порадовала поклонников, выпустив новую песню. Также фаны с нетерпением ждут свадьбы певицы с ее избранником Алексом Родригесом. Но пока Джей Ло не собирается обмениваться клятвами со своим молодым человеком. В интервью для издания ET певица рассказала, почему не спешит играть свадьбу.

Дженнифер Лопес отметила, что они с Алексом Родригесом отложили свадьбу из-за COVID-19.

"Нам пришлось отменить свадьбу из-за COVID, из-за карантина. И на самом деле мы сделали это дважды, о чем люди не знают ", – сказала Лопес.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Фото: instagram.com/jlo

Певица добавила, что роскошная свадьба не является сейчас для пары главным приоритетом.

"Мы как бы отпустили это на время. Мы вместе, нам хорошо. Мы просто чувствуем, что сейчас нужно подождать. Роскошная свадьба – это сейчас не самое главное", – сказала Лопес.

Ранее Дженнифер Лопес рассказывала о депрессии во время карантина.

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