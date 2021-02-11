Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В платье и с длинной косой: Владимир Остапчук в шоу "Маска" перевоплотился в кумира своей дочери

Сегодня, 13:49

Он уже перевоплощался в Супермена и Короля вампиров

В эту субботу, 13 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина" выйдет четвертый эпизод грандиозного шоу "Маска". Ведущий проекта Владимир Остапчук не перестает удивлять зрителей оригинальными и порой забавными образами из мирового кинематографа, а на этой неделе станет настоящей принцессой – главной героиней анимационного фильма "Холодное сердце" Эльзой. Пока ведущий креативит с образами для сцены, подумайте, как креативно отметить День Влюбленных 14 февраля – 14 советов на все случаи жизни.

Эффектные образы ведущего масштабного шоу "Маска" по ​​всемирно известному формату The Masked Singer – это особенность именно украинской адаптации, такого нет ни в одной другой стране мира. Ранее Владимир Остапчук уже перевоплощался в Супермена и Короля вампиров, а в эту субботу удивит зрителей невероятным образом принцессы Эльзы, которая способна управлять снегом и льдом. Кстати, это любимый мультипликационный персонаж 7-летней дочери ведущего – Эмилии.

Читайте также:
Андрей Данилко заявил, что из-за шоу "Маска" намерен обратиться к врачу

"Мы с Эмилией обожаем этот мультфильм. У дочки есть костюмы Эльзы на любой возраст – 2, 3, 4, 5 лет. Как-то мы даже снимали видео, которое есть в моем Инстаграме, где Эмилия была Эльзой, а я Анной – ее сестрой. Мы пели, танцевали под всем известный саундтрек к мультику "Let It Go". Поэтому я решил сделать дочке такой сюрприз – мне начесали косу, я надел это голубое платье, правда, под ним были кроссовки и небритые ноги. Зато как я там танцую! Скоро сами все увидите", – интригует ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук.

Владимир Остапчук на шоу "Маска"
Владимир Остапчук на шоу "Маска"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Что касается самих героев-масок, которые все больше запутывают зрителей и звездных детективов проекта, то в четвертом выпуске масштабного шоу телеканала "Украина" на сцену выйдут участники группы Б, среди которых веселый Буряк, эффектная Бабка, мужественный Носорог, магический Мольфар, невероятно милый Циклоп, величественный Лев и роскошная Пава. Какого героя рассекретят на этой неделе?

Смотрите новый выпуск самого загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в субботу, 13 февраля, в 21:00 на канале "Украина".

Под маской Буйвола шоу "Маска" прятался Олег Винник – смотрите видео:

Тем временем Настя Каменских назвала три фаворита шоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Три фаворита шоу "Маска" - прогноз Насти Каменских Андрей Данилко заявил, что из-за шоу "Маска" намерен обратиться к врачу Алена Шоптенко призналась, почему в шоу "Маска" ей достался костюм Лисы
маска Владимир Остапчук шоу Маска
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Как вкусно приготовить жареную картошку
Как вкусно приготовить жареную картошку
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео

Популярные статьи

Сегодня, 13:31Events

Китайский Новый год-2021: дата, история и традиции праздника

Сегодня, 13:01Звездно

Эволюция голливудской красотки: как менялась внешность именинницы Дженнифер Энистон

Сегодня, 11:43Звездно

Сын Чапкиса прокомментировал состояние отца: "Пожалуйста, молитесь"

Сегодня, 05:39Психо

Гороскоп на сегодня 11 февраля: Раку и Козерогу нельзя лениться

Вчера, 18:08Вкусно

Китайский Новый год-2021: 6 рецептов к празднику

Вчера, 13:40Вкусно

5 полезных орехов: какие можно есть, а кому от них лучше отказаться

Вчера, 05:41Психо

Гороскоп на сегодня 10 февраля: Водолею нужно продумывать каждый шаг, а Рыбам быть аккуратнее с деньгами

9 февраляЗвездно

Мишина показала себя с Эллертом в постели: фото

9 февраляВкусно

Пельмени, мандарины и сладости: что едят китайцы на Новый год

9 февраляЗвездно

Григория Чапкиса срочно госпитализировали. Хореографу тяжело дышать и ходить

9 февраляЗвездно

Андрей Данилко заявил, что из-за шоу "Маска" намерен обратиться к врачу

9 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 9 февраля: Овнам нужно быть активнее, а Тельцы получат шанс стать богаче

8 февраляВкусно

Как правильно варить булгур на плите

8 февраляЗдорово

Как защитить лицо от мороза: 8 правил

8 февраляЗвездно

"Понюхай мою макушку": Эллерт потроллил Мишину на отдыхе в Доминикане

8 февраляЗвездно

Поклонники раскритиковали новые фото Сумской: "Перестаете быть похожей на себя"

Новости партнеров

Прибывшая в Киев Ани Лорак показала отдавшую ее в интернат маму
Прибывшая в Киев Ани Лорак показала отдавшую ее в интернат маму
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
155-кілограмова модель Тесс Голлідей похизувалася фігурою
155-кілограмова модель Тесс Голлідей похизувалася фігурою
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Главная красотка кулачных боев продает свои откровенные фото
Главная красотка кулачных боев продает свои откровенные фото
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять