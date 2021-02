В платье и с длинной косой: Владимир Остапчук в шоу "Маска" перевоплотился в кумира своей дочери

Он уже перевоплощался в Супермена и Короля вампиров

В эту субботу, 13 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина" выйдет четвертый эпизод грандиозного шоу "Маска". Ведущий проекта Владимир Остапчук не перестает удивлять зрителей оригинальными и порой забавными образами из мирового кинематографа, а на этой неделе станет настоящей принцессой – главной героиней анимационного фильма "Холодное сердце" Эльзой. Пока ведущий креативит с образами для сцены, подумайте, как креативно отметить День Влюбленных 14 февраля – 14 советов на все случаи жизни.

Эффектные образы ведущего масштабного шоу "Маска" по ​​всемирно известному формату The Masked Singer – это особенность именно украинской адаптации, такого нет ни в одной другой стране мира. Ранее Владимир Остапчук уже перевоплощался в Супермена и Короля вампиров, а в эту субботу удивит зрителей невероятным образом принцессы Эльзы, которая способна управлять снегом и льдом. Кстати, это любимый мультипликационный персонаж 7-летней дочери ведущего – Эмилии.

"Мы с Эмилией обожаем этот мультфильм. У дочки есть костюмы Эльзы на любой возраст – 2, 3, 4, 5 лет. Как-то мы даже снимали видео, которое есть в моем Инстаграме, где Эмилия была Эльзой, а я Анной – ее сестрой. Мы пели, танцевали под всем известный саундтрек к мультику "Let It Go". Поэтому я решил сделать дочке такой сюрприз – мне начесали косу, я надел это голубое платье, правда, под ним были кроссовки и небритые ноги. Зато как я там танцую! Скоро сами все увидите", – интригует ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук.

Владимир Остапчук на шоу "Маска" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Что касается самих героев-масок, которые все больше запутывают зрителей и звездных детективов проекта, то в четвертом выпуске масштабного шоу телеканала "Украина" на сцену выйдут участники группы Б, среди которых веселый Буряк, эффектная Бабка, мужественный Носорог, магический Мольфар, невероятно милый Циклоп, величественный Лев и роскошная Пава. Какого героя рассекретят на этой неделе?

Смотрите новый выпуск самого загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в субботу, 13 февраля, в 21:00 на канале "Украина".

