У сукні і з довгою косою: Володимир Остапчук в шоу "Маска" перевтілився в кумира своєї дочки

Він уже перевтілювався в Супермена і Короля вампірів

Цієї суботи, 13 лютого, о 21:00 на телеканалі "Україна" вийде четвертий епізод грандіозного шоу "Маска". Ведучий проекту Володимир Остапчук не перестає дивувати глядачів оригінальними і часом кумедними образами з світового кінематографа, а на цьому тижні стане справжньою принцесою – головною героїнею анімаційного фільму "Крижане серце" Ельзою. Поки ведучий креативить з образами для сцени, подумайте, як креативно відзначити День Закоханих 14 лютого – 14 порад на всі випадки життя.

Ефектні образи ведучого масштабного шоу "Маска" по всесвітньо відомому формату The Masked Singer – це особливість саме української адаптації, такого немає в жодній іншій країні світу. Раніше Володимир Остапчук вже перевтілювався в Супермена і Короля вампірів, а в цю суботу здивує глядачів неймовірним образом принцеси Ельзи, яка здатна управляти снігом і льодом. До речі, це улюблений мультиплікаційний персонаж 7-річної дочки ведучого – Емілії.

"Ми з Емілією обожнюємо цей мультфільм. У дочки є костюми Ельзи на будь-який вік – 2, 3, 4, 5 років. Якось ми навіть знімали відео, яке є в моєму Інстаграме, де Емілія була Ельзою, а я Анною – її сестрою. Ми співали, танцювали під всім відомий саундтрек до мультика "Let It Go". Тому я вирішив зробити доньці такий сюрприз – мені начесали косу, я вдягнув цю блакитну сукню, правда, під ним були кросівки і неголені ноги. Зате як я там танцюю! Скоро самі все побачите", – інтригує ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук.

Володимир Остапчук на шоу "Маска" Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Що стосується самих героїв-масок, які все більше заплутують глядачів і зіркових детективів проекту, то в четвертому випуску масштабного шоу телеканалу "Україна" на сцену вийдуть учасники групи Б, серед яких веселий Буряк, ефектна Бабка, мужній Носоріг, магічний Мольфар, неймовірно милий Циклоп, величний Лев і розкішна Пава. Якого героя розсекретять на цьому тижні?

Дивіться новий випуск найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" в суботу, 13 лютого, о 21:00 на каналі "Україна".

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