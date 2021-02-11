Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

У сукні і з довгою косою: Володимир Остапчук в шоу "Маска" перевтілився в кумира своєї дочки

Сьогодні, 13:49

Він уже перевтілювався в Супермена і Короля вампірів

Цієї суботи, 13 лютого, о 21:00 на телеканалі "Україна" вийде четвертий епізод грандіозного шоу "Маска". Ведучий проекту Володимир Остапчук не перестає дивувати глядачів оригінальними і часом кумедними образами з світового кінематографа, а на цьому тижні стане справжньою принцесою – головною героїнею анімаційного фільму "Крижане серце" Ельзою. Поки ведучий креативить з образами для сцени, подумайте, як креативно відзначити День Закоханих 14 лютого – 14 порад на всі випадки життя.

Ефектні образи ведучого масштабного шоу "Маска" по всесвітньо відомому формату The Masked Singer – це особливість саме української адаптації, такого немає в жодній іншій країні світу. Раніше Володимир Остапчук вже перевтілювався в Супермена і Короля вампірів, а в цю суботу здивує глядачів неймовірним образом принцеси Ельзи, яка здатна управляти снігом і льодом. До речі, це улюблений мультиплікаційний персонаж 7-річної дочки ведучого – Емілії.

Читайте також:
Андрій Данилко заявив, що через шоу "Маска" має намір звернутися до лікаря

"Ми з Емілією обожнюємо цей мультфільм. У дочки є костюми Ельзи на будь-який вік – 2, 3, 4, 5 років. Якось ми навіть знімали відео, яке є в моєму Інстаграме, де Емілія була Ельзою, а я Анною – її сестрою. Ми співали, танцювали під всім відомий саундтрек до мультика "Let It Go". Тому я вирішив зробити доньці такий сюрприз – мені начесали косу, я вдягнув цю блакитну сукню, правда, під ним були кросівки і неголені ноги. Зате як я там танцюю! Скоро самі все побачите", – інтригує ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук.

Володимир Остапчук на шоу "Маска"
Володимир Остапчук на шоу "Маска"
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Що стосується самих героїв-масок, які все більше заплутують глядачів і зіркових детективів проекту, то в четвертому випуску масштабного шоу телеканалу "Україна" на сцену вийдуть учасники групи Б, серед яких веселий Буряк, ефектна Бабка, мужній Носоріг, магічний Мольфар, неймовірно милий Циклоп, величний Лев і розкішна Пава. Якого героя розсекретять на цьому тижні?

Дивіться новий випуск найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" в суботу, 13 лютого, о 21:00 на каналі "Україна".

Під маскою Буйвола шоу "Маска" ховався Олег Винник – дивіться відео:

Тим часом Настя Каменських назвала три фаворита шоу "Маска".

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Три фаворита шоу "Маска" - прогноз Насті Каменських Андрій Данилко заявив, що через шоу "Маска" має намір звернутися до лікаря Олена Шоптенко зізналась, чому в шоу "Маска" вона отримала костюм Лисиці
маска Владимир Остапчук шоу Маска
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Киркоров будет учувствовать в Евровидении, но не от РФ
Киркоров будет учувствовать в Евровидении, но не от РФ
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар

Популярні статті

Сьогодні, 13:31Events

Китайський Новий рік-2021: дата, історія і традиції свята

Сьогодні, 13:01Зірково

Еволюція голлівудської красуні: як змінювалася зовнішність іменинниці Дженніфер Еністон

Сьогодні, 11:43Зірково

Син Чапкіса прокоментував стан батька: "Будь ласка, моліться"

Сьогодні, 05:39Психо

Гороскоп на сьогодні 11 лютого: Раку і Козерогові не можна лінуватися

Вчора, 18:08Смачно

Китайський Новий рік-2021: 6 рецептів до свята

Вчора, 13:40Смачно

5 корисних горіхів: які можна їсти, а кому від них краще відмовитися

Вчора, 05:41Психо

Гороскоп на сьогодні 10 лютого: Водолія потрібно продумувати кожен крок, а Рибам – бути акуратнішими з грошима

9 лютогоЗірково

Мішина показала себе з Еллертом в ліжку: фото

9 лютогоСмачно

Пельмені, мандарини і солодощі: що їдять китайці на Новий рік

9 лютогоЗірково

Григорія Чапкіса терміново госпіталізували. Хореографу важко дихати і ходити

9 лютогоЗірково

Андрій Данилко заявив, що через шоу "Маска" має намір звернутися до лікаря

9 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 9 лютого: Овнам потрібно бути більш активними, а Тельці отримають шанс стати багатшими

8 лютогоСмачно

Як правильно варити булгур на плиті

8 лютогоЗдорово

Як захистити обличчя від морозу: 8 правил

8 лютогоЗірково

"Понюхай мою маківку": Еллерт потроллив Мішину на відпочинку в Домінікані

8 лютогоЗірково

Шанувальники розкритикували нові фото Сумської: "Перестала бути схожою на себе"

Новини партнерів

Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
«Аспирин» может помочь выжить пациентам с COVID-19?
«Аспирин» может помочь выжить пациентам с COVID-19?
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть
Известная фитнес-модель "не удержала" пышную грудь в топике
Известная фитнес-модель "не удержала" пышную грудь в топике
Эта поездка перевернула всю жизнь обычного сельского парня
Эта поездка перевернула всю жизнь обычного сельского парня

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти