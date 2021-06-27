У Києві відбувся другий концерт Басти, незважаючи на протести. Репера знову запрошують до Криму

26 червня до StereoPlaza знову прийшли активісти з плакатами "Баста – русня", але це не завадило проведенню концерту

У Києві пройшов другий концерт Басти / Фото: instagram.com/bastaakanoggano

25 червня в Києві відбувся перший концерт російського репера Басти, якому в 2017 році заборонили в'їзд в Україну. Вчора ввечері у столичній StereoPlaza музикант виступив ще раз. Він знову зібрав аншлаг у залі, а до входу концерт-холу знову приходили активісти з плакатами.

На мосту біля клубу розгорнули банер з написом "Баста – русня". У протестуючих також були в руках фаєри.

У Києві протестували проти концерту Басти / Фото: facebook.com/sternenko

Багато шанувальників Басти, які прийшли на концерт, говорили, що "мистецтво поза політикою", у відповідь на аргументи активістів. Іноді між ними зав'язувалися сварки, пишуть ЗМІ.

Протестуючі на другому концерті Басти в Києві

Скріншот з відео

В Instagram Василій Вакуленко (справжнє ім'я Басти – прим. ред.) опублікував уривок свого виступу. У коментарях прихильники запрошують репера в Крим і Луганськ, дякують за шоу і просять об'єднати нації.

"Грьобана політика не зможе розділити нас"

"Чи зможеш знову об'єднати нації?"

"У Крим і Донбас коли?"

Скріншот: instagram.com/bastaakanoggano

Скріншот: instagram.com/bastaakanoggano

Скріншот: instagram.com/bastaakanoggano

Скріншот: instagram.com/bastaakanoggano

У вересні 2017 року Служба безпеки України заборонила російському реперу Басті в'їзд на територію країни через неодноразове відвідування їм окупованого Криму.

У вересні 2020-го заборона була анульована після закінчення терміну дії. 23 червня цього року в СБУ заявили, що направили до Мінкульту запит на внесення Басти в список осіб, що загрожують нацбезпеці України.