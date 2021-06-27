Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

У Києві відбувся другий концерт Басти, незважаючи на протести. Репера знову запрошують до Криму

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
27 червня, 13:55
Копіювати лінк
26 червня до StereoPlaza знову прийшли активісти з плакатами "Баста – русня", але це не завадило проведенню концерту
У Києві пройшов другий концерт Басти
У Києві пройшов другий концерт Басти / Фото: instagram.com/bastaakanoggano

25 червня в Києві відбувся перший концерт російського репера Басти, якому в 2017 році заборонили в'їзд в Україну. Вчора ввечері у столичній StereoPlaza музикант виступив ще раз. Він знову зібрав аншлаг у залі, а до входу концерт-холу знову приходили активісти з плакатами.

На мосту біля клубу розгорнули банер з написом "Баста – русня". У протестуючих також були в руках фаєри.

У Києві протестували проти концерту Басти
У Києві протестували проти концерту Басти / Фото: facebook.com/sternenko

Багато шанувальників Басти, які прийшли на концерт, говорили, що "мистецтво поза політикою", у відповідь на аргументи активістів. Іноді між ними зав'язувалися сварки, пишуть ЗМІ.

Протестуючі на другому концерті Басти в Києві
Скріншот з відео

В Instagram Василій Вакуленко (справжнє ім'я Басти – прим. ред.) опублікував уривок свого виступу. У коментарях прихильники запрошують репера в Крим і Луганськ, дякують за шоу і просять об'єднати нації.

  • "Грьобана політика не зможе розділити нас"
  • "Чи зможеш знову об'єднати нації?"
  • "У Крим і Донбас коли?"
Скріншот: instagram.com/bastaakanoggano

Читайте також:

Скріншот: instagram.com/bastaakanoggano
Скріншот: instagram.com/bastaakanoggano
Скріншот: instagram.com/bastaakanoggano

У вересні 2017 року Служба безпеки України заборонила російському реперу Басті в'їзд на територію країни через неодноразове відвідування їм окупованого Криму.

У вересні 2020-го заборона була анульована після закінчення терміну дії. 23 червня цього року в СБУ заявили, що направили до Мінкульту запит на внесення Басти в список осіб, що загрожують нацбезпеці України.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як організувати пікнік в форматі Pinterest
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Червень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
27 червня - 3 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
10
дній
02
годин
02
хвилин
45
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Зробити в перебігу дня 4000 кроків
Тренуватися
Гороскоп
Твій гороскоп на червень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти