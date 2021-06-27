У Києві відбувся другий концерт Басти, незважаючи на протести. Репера знову запрошують до Криму

25 червня в Києві відбувся перший концерт російського репера Басти, якому в 2017 році заборонили в'їзд в Україну. Вчора ввечері у столичній StereoPlaza музикант виступив ще раз. Він знову зібрав аншлаг у залі, а до входу концерт-холу знову приходили активісти з плакатами.
На мосту біля клубу розгорнули банер з написом "Баста – русня". У протестуючих також були в руках фаєри.
Багато шанувальників Басти, які прийшли на концерт, говорили, що "мистецтво поза політикою", у відповідь на аргументи активістів. Іноді між ними зав'язувалися сварки, пишуть ЗМІ.
В Instagram Василій Вакуленко (справжнє ім'я Басти – прим. ред.) опублікував уривок свого виступу. У коментарях прихильники запрошують репера в Крим і Луганськ, дякують за шоу і просять об'єднати нації.
- "Грьобана політика не зможе розділити нас"
- "Чи зможеш знову об'єднати нації?"
- "У Крим і Донбас коли?"
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У вересні 2017 року Служба безпеки України заборонила російському реперу Басті в'їзд на територію країни через неодноразове відвідування їм окупованого Криму.
У вересні 2020-го заборона була анульована після закінчення терміну дії. 23 червня цього року в СБУ заявили, що направили до Мінкульту запит на внесення Басти в список осіб, що загрожують нацбезпеці України.